Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Rộ tin con rể cựu Thủ tướng Thaksin sẽ trở thành ứng viên thủ tướng

Bình Giang

TPO - Hôm nay (18/9), ông Nuttaphong Kunakornwong – con rể cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, cho biết ông chưa tính chuyện tham gia chính trường, trong khi đang có nhiều tin đồn ông có thể trở thành ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai.

thaksin.jpg
﻿Ông Nuttaphong Kunakornwong - con rể cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: The Nation)

"Tôi chưa nghĩ đến điều đó", ông Nuttaphong trả lời khi các phóng viên hỏi về kế hoạch tham gia chính trị.

Đang có nhiều tin đồn ông Nuttaphong – chồng của bà Pintongta Shinawatra, có thể được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Bà Pintongta là con gái thứ hai của ông Thaksin.

Các phóng viên Thái Lan tiếp cận ông Nuttaphong để hỏi thông tin này khi ông cùng vợ đến thăm ông Thaksin ở nhà tù Klong Prem.

Ông Nuttaphong là tổng giám đốc điều hành của hãng bất động sản hàng đầu Thái Lan SC Asset Corporation PLC. Ông là người giám sát một số doanh nghiệp bất động sản của gia đình Shinawatra.

Ông Nuttaphong vốn là kiến trúc sư, từng học tại Mỹ trước khi trở thành doanh nhân bất động sản.

Chỉ trong vòng 3 tuần, gia tộc Shinawatra đã nhận hàng loạt quyết định bất lợi, đe dọa ảnh hưởng của họ trên chính trường Thái Lan sau hơn 2 thập kỷ.

Đầu tiên là cuối tháng 8, khi Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì cuộc điện đàm với lãnh đạo nước láng giềng.

Sau 1 tuần, đảng Pheu Thai mà ông Thaksin là người sáng lập thất bại trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo chính phủ kế nhiệm. Ngày 9/9, Tòa án tối cao kết án ông Thaksin 1 năm tù giam vì các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực trước đây.

Tất cả những điều này xảy ra chỉ 2 năm sau khi Pheu Thai đạt được thỏa thuận với phe quân sự bảo thủ, mở đường cho ông Thaksin trở về Thái Lan sau hơn 15 năm lưu vong.

Đối với một gia tộc đã sống sót qua 2 cuộc đảo chính quân sự và hàng loạt vụ kiện, tốc độ và quy mô của những cú sốc gần đây gây kinh ngạc cho giới quan sát. Chưa biết đây có phải hồi kết cho ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra trên chính trường Thái Lan hay không.

Bình Giang
The Nation, The Conversation
#Pheu Thai #Thaksin Shinawatra #Chính trị Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục