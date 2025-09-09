Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị tuyên án tù

TPO - Hôm nay (9/9), Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án 1 năm tù, giáng một đòn mạnh nữa vào gia đình đã thống trị chính trường Thái Lan suốt 2 thập kỷ.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đến tòa án sáng nay. (Ảnh: AP)

Theo các phóng viên tham dự phiên tòa, cảnh sát sẽ bắt giữ ông Thaksin.

Sau khi cân nhắc vấn đề liệu thời gian nằm viện của ông Thaksin năm 2023 có được tính là thời gian thụ án hợp pháp hay không, Tòa án kết luận việc giam giữ chính trị gia này đã không được thực hiện theo đúng thủ tục.

Ông Thaksin được bầu làm thủ tướng Thái Lan năm 2001 và một lần nữa vào năm 2005, nhưng ông phải sống lưu vong sau khi một cuộc đảo chính quân sự khiến nhiệm kỳ thứ hai của ông bị cắt ngắn.

Khi về nước vào tháng 8/2023, ông bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng Thái Lan chỉ bị giam giữ vài giờ trước khi được chuyển đến phòng riêng tại bệnh viện của cảnh sát Bangkok khi ông than phiền về sức khỏe ở tim và ngực.

Bản án của ông về tội xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực đã được nhà vua giảm xuống còn 1 năm tù giam và ông được ân xá chỉ sau 6 tháng. Trong toàn bộ thời gian giam giữ, ông ở trong khu VIP của bệnh viện.

Phán quyết được toà án đưa ra sáng 9/9 sau khi con gái ông – bà Paetongtarn Shinawatra, bị Tòa án Hiến pháp miễn nhiệm chức thủ tướng. Ông Anutin Charnvirakul được quốc hội bầu làm thủ tướng kế nhiệm, đánh dấu thất bại cay đắng cho đảng Pheu Thai mà ông Thaksin là người sáng lập.

Ông Thaksin về nước từ chiều qua, dập tắt những đồn đoán ông đã rời khỏi đất nước để trốn tránh cuộc điều tra.