Máy bay riêng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đáp xuống Bangkok

TPO - Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay trực tuyến cho thấy chiếc máy bay riêng của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa trở về Thái Lan, 1 ngày trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết có thể khiến vị tỷ phú này phải ngồi tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nhận phán quyết của Tòa án Tối cao vào ngày 9/9. (Ảnh: The Nation)

Chưa rõ ông Thaksin có mặt trên chiếc máy bay đáp xuống Bangkok hôm nay hay không. Luật sư của ông cũng chưa lên tiếng.

Trong những ngày qua, giữa những đồn đoán ông rời khỏi đất nước để lưu vong, ông Thaksin tuyên bố sẽ trở về và trực tiếp tham dự phiên toà để nghe phán quyết vào ngày 9/9.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, một chiếc Mercedes sedan màu đen và bạc thường được ông Thaksin sử dụng đã tiến vào nhà ga dành cho máy bay tư nhân, nơi giới chức quản lý sân bay đã bố trí rào chắn và lực lượng an ninh hiện diện ở đó.

Vị tỷ phú có ảnh hưởng lớn trên chính trường Thái Lan trong 1/4 thế kỷ có thể phải ngồi tù nếu các thẩm phán quyết định thời gian ông nằm trong bệnh viện cảnh sát năm 2023 thay vì ngồi tù không được tính là thời gian thụ án.

Khi đó, ông chỉ bị giam giữ vài giờ trước khi được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do sức khỏe. Sau 15 năm lưu vong, ông Thaksin về nước và bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, sau đó được nhà vua giảm xuống còn 1 năm. Ông được ân xá sau 6 tháng bị giam giữ trong bệnh viện.

Sáng nay, cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết cha của bà sẽ trở về Bangkok vào tối nay.

Phát biểu với các phóng viên, bà cho biết sẽ không ra sân bay Don Mueang để đón cha vì lịch làm việc vào buổi chiều.

Bà Paetongtarn cho biết ông Thaksin đã chúc mừng tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Theo trang web Flightradar24, máy bay riêng của ông Thaksin hạ cánh xuống sân bay quốc tế Singapore lúc 7 giờ sáng nay.

Ông rời khỏi Thái Lan hôm 4/9, ban đầu dự định đến Singapore để kiểm tra sức khỏe, nhưng sau đó máy bay của ông chuyển hướng đến Dubai.

Theo các nhà phân tích, bối cảnh chính trị Thái Lan đã có những thay đổi mạnh mẽ khi bộ máy được gọi là "nhà nước ngầm" của đất nước gây áp lực buộc gia tộc Shinawatra từ bỏ quyền lực.

Thay đổi này khiến đảng Pheu Thai do ông Thaksin sáng lập đã mất "giấy phép" để tiếp tục nắm quyền.

Trong một sự đảo ngược đáng kinh ngạc, đảng Bhumjaithai nhận được "tấm vé mới" để đảm trách vai trò thành lập chính phủ, đưa ông Anutin Charnvirakul lên vị trí thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.