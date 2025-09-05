Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

TPO - Hôm nay (5/9), Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, làm thủ tướng kế nhiệm, khép lại một tuần đầy rẫy biến động chính trị khiến người tiền nhiệm của ông bị phế truất và tỷ phú Thaksin Shinawatra đột ngột rời khỏi đất nước.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Ông Anutin là lãnh đạo đảng Bhumjaithai. Bhumjaithai là đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền khi bà Paetongtarn Shinawatra còn là thủ tướng. Khi đó, ông Anutin là phó thủ tướng.

Ông Anutin rút khỏi liên minh từ tháng 6, sau khi xảy ra bê bối vì cuộc điện đàm của bà Paetongtarn với lãnh đạo nước láng giềng bị rò rỉ. Chính bê bối này dẫn đến việc con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Quyết định của tòa án không chỉ tạo ra khoảng trống lãnh đạo mà còn giáng một đòn mạnh vào ảnh hưởng của gia đình Shinawatra quyền lực - vốn đóng vai trò thống trị trong nền chính trị Thái Lan suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Đảng Nhân dân đối lập - nắm gần 1/3 số ghế tại Hạ viện và là đảng lớn nhất trong Quốc hội, ủng hộ ông Anutin làm thủ tướng để đổi lấy lời hứa giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng. Đảng Nhân dân sẽ không tham gia chính phủ.

Ông Anutin nhận được ủng hộ từ 7 đảng và nhóm khác, nắm giữ 146 ghế trong Quốc hội. Cùng với 143 ghế của đảng Nhân dân, ông Anutin được 289 thành viên ủng hộ trở thành thủ tướng, cách xa mức tối thiểu 247 cần thiết.

Ông Anutin bắt đầu sự nghiệp chính trị với đảng Thai Rak Thai - do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sáng lập.

Ông từng làm thứ trưởng y tế dưới thời chính phủ của ông Thaksin một thời gian ngắn vào năm 2004, sau đó là thứ trưởng thương mại vào cuối năm 2004 và trở lại bộ y tế năm 2005.

Ông bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm, sau khi đảng Thai Rak Thai bị giải thể năm 2007.

Năm 2012, ông trở lại làm lãnh đạo đảng Bhumjaithai. Đảng này giành được 70 ghế trong cuộc bầu cử năm 2023.

Ông là bộ trưởng y tế trong thời kỳ COVID-19, giám sát việc phong tỏa, mua sắm vắc xin và điều trị. Ông được ghi nhận có công thúc đẩy mạnh mẽ việc mở cửa Thái Lan trở lại cho du lịch nước ngoài, để vực dậy ngành công nghiệp quan trọng.

Ông từng giữ chức bộ trưởng nội vụ trong chính phủ do Pheu Thai lãnh đạo từ năm 2023.

Ông dẫn đầu chiến dịch vận động cho luật cho tự do sử dụng cần sa, mặc áo sơ mi họa tiết lá cần sa khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2023. Thay đổi này dẫn đến tình trạng gia tăng sử dụng cần sa vì mục đích giải trí và bùng nổ các cửa hàng cần sa, khiến phe bảo thủ bất bình. Kết quả là đảng Pheu Thai siết chặt trở lại việc sử dụng cần sa không vì mục đích y tế.

Ông có mối quan hệ gần gũi với hoàng gia, đã tháp tùng Quốc vương Maha Vajiralongkorn trong chuyến thăm Bhutan kéo dài 4 ngày hồi tháng 4.

Gia đình và sở thích

Ông Anutin có biệt danh là Noo (tiếng Thái nghĩa là chuột), là con trai của ông Chavarat Charnvirakul, một doanh nhân-chính trị gia từng giữ chức thủ tướng lâm thời.

Ông thừa kế công ty xây dựng Stecon Group của gia đình. Công ty này đã xây dựng tòa nhà quốc hội ở Bangkok.

Ông có bằng kỹ sư công nghiệp của Đại học Hofstra ở New York (Mỹ).

Tân thủ tướng Thái Lan có quan hệ chặt chẽ với giới doanh nhân và các nhân vật chính trị có ảnh hưởng.

Ông được biết đến với sở thích bay giải trí và sưu tập bùa hộ mệnh Phật giáo.