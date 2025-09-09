Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lên tiếng sau khi bị tuyên án tù

Minh Hạnh

TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội, nói rằng ông chấp nhận quyết định của tòa án về mức án một năm tù giam. Ông cho biết sẽ tiếp tục giữ vững sức khỏe và tinh thần.

Trong bài đăng ngay sau khi tòa tuyên án, cựu thủ tướng nói rằng ông muốn những sự kiện trong quá khứ, bao gồm các cuộc chiến pháp lý và các cuộc xung đột khác liên quan đến ông, sẽ được giải quyết.

"Từ hôm nay, mặc dù tôi không được tự do, nhưng tôi vẫn có quyền tự do suy nghĩ về lợi ích của quốc gia và nhân dân", ông Thaksin viết và cho biết sẽ dành thời gian để phục vụ nhà vua, đất nước và nhân dân Thái Lan.

68bf9aadd4daf22743f0a8c3.jpg
68bf9a5dd4daf22743f0a8c0.jpg
68bf9a13d4daf22743f0a8bd.jpg
68bf9b68d4daf22743f0a8c6.jpg
Ông Thaksin xuất hiện trước phiên tòa sáng 9/9. (Ảnh: Reuters)

Con gái của ông Thaksin, bà Paetongtarn - người từng là thủ tướng cho đến tháng trước - cho biết, gia đình bà cảm ơn Quốc vương Maha Vajiralongkorn vì đã giảm án cho cha bà từ 8 năm tù xuống một năm tù.

"Chúng tôi biết ơn nhà vua đã giảm án xuống còn một năm. Chúng tôi biết ơn nhà vua mỗi ngày", bà nói.

Bà Paetongtarn đã bị Tòa án Hiến pháp cách chức tháng trước, sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Bà Paetongtarn nói thêm, rằng bà và các thành viên đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục công việc của mình. "Chúng tôi tự hào rằng cha tôi đã tạo nên nhiều dấu ấn lịch sử cho đất nước, bao gồm cả những chính sách hữu ích mang lại lợi ích cho người dân. Hôm nay cũng là một ngày lịch sử, khi ông trở thành cựu thủ tướng đầu tiên phải ngồi tù. Điều này khá nặng nề”.

"Tôi và đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò phe đối lập và sẽ giám sát chính phủ vì người dân”.

68bfad966b400a6c955266c5.jpg
Các con của ông Thaksin rời khỏi phiên tòa. (Ảnh: Reuters)
68bfb689088b2e0b7b415519.jpg
Bà Paetongtarn Shinawatra trả lời phỏng vấn báo giới. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án 1 năm tù giam.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào năm 2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tuy nhiên theo các thẩm phán, thời gian nằm viện của ông Thaksin sẽ không được tính là thời gian thụ án. Tòa án cho biết, trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà ông Thaksin đã cố tình kéo dài thời gian nằm viện.

68bf7b758730cc7506bd20d8.jpg
68bf7b708730cc7506bd20d5.jpg
68bfb0fde35b8cf8cf1a5e4b.jpg
68bfb0c5e35b8cf8cf1a5e48.jpg
Cảnh sát tập trung bên ngoài trại giam sau khi tòa tuyên án. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau phán quyết của tòa án, cảnh sát đã bắt đầu tập trung tại cổng Trại giam Bangkok để đảm bảo an ninh. Các phóng viên đang chờ đợi sự xuất hiện của ông Thaksin.

Minh Hạnh
Reuters
#Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra #án tù #Paetongtarn Shinawatra #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục