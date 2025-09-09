Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lên tiếng sau khi bị tuyên án tù

TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội, nói rằng ông chấp nhận quyết định của tòa án về mức án một năm tù giam. Ông cho biết sẽ tiếp tục giữ vững sức khỏe và tinh thần.

Trong bài đăng ngay sau khi tòa tuyên án, cựu thủ tướng nói rằng ông muốn những sự kiện trong quá khứ, bao gồm các cuộc chiến pháp lý và các cuộc xung đột khác liên quan đến ông, sẽ được giải quyết.

"Từ hôm nay, mặc dù tôi không được tự do, nhưng tôi vẫn có quyền tự do suy nghĩ về lợi ích của quốc gia và nhân dân", ông Thaksin viết và cho biết sẽ dành thời gian để phục vụ nhà vua, đất nước và nhân dân Thái Lan.

Ông Thaksin xuất hiện trước phiên tòa sáng 9/9. (Ảnh: Reuters)

Con gái của ông Thaksin, bà Paetongtarn - người từng là thủ tướng cho đến tháng trước - cho biết, gia đình bà cảm ơn Quốc vương Maha Vajiralongkorn vì đã giảm án cho cha bà từ 8 năm tù xuống một năm tù.

"Chúng tôi biết ơn nhà vua đã giảm án xuống còn một năm. Chúng tôi biết ơn nhà vua mỗi ngày", bà nói.

Bà Paetongtarn đã bị Tòa án Hiến pháp cách chức tháng trước, sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Bà Paetongtarn nói thêm, rằng bà và các thành viên đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục công việc của mình. "Chúng tôi tự hào rằng cha tôi đã tạo nên nhiều dấu ấn lịch sử cho đất nước, bao gồm cả những chính sách hữu ích mang lại lợi ích cho người dân. Hôm nay cũng là một ngày lịch sử, khi ông trở thành cựu thủ tướng đầu tiên phải ngồi tù. Điều này khá nặng nề”.

"Tôi và đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò phe đối lập và sẽ giám sát chính phủ vì người dân”.

Các con của ông Thaksin rời khỏi phiên tòa. (Ảnh: Reuters)

Bà Paetongtarn Shinawatra trả lời phỏng vấn báo giới. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án 1 năm tù giam.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào năm 2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tuy nhiên theo các thẩm phán, thời gian nằm viện của ông Thaksin sẽ không được tính là thời gian thụ án. Tòa án cho biết, trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà ông Thaksin đã cố tình kéo dài thời gian nằm viện.

Cảnh sát tập trung bên ngoài trại giam sau khi tòa tuyên án. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau phán quyết của tòa án, cảnh sát đã bắt đầu tập trung tại cổng Trại giam Bangkok để đảm bảo an ninh. Các phóng viên đang chờ đợi sự xuất hiện của ông Thaksin.