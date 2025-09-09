Thái Lan siết chặt an ninh trước phiên tòa tuyên án cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

TPO - Các biện pháp an ninh chặt chẽ đang được áp dụng khi Tòa án Tối cao Thái Lan chuẩn bị ra phán quyết trong vụ án “tầng 14” của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: The Nation)

Theo tờ Nation Thailand, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ ngày 8/9 tại Tòa án Tối cao, khi các quan chức tòa án và sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Chanasongkram vạch ra các biện pháp an ninh cho buổi tuyên án.

Dự kiến khoảng 100 cảnh sát, bao gồm cả các đơn vị kiểm soát bạo loạn, sẽ được triển khai để duy trì trật tự. Việc ra vào bên trong tòa án sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, trừ những nhà báo đã đăng ký tác nghiệp.

Cũng trong ngày 8/9, chiếc máy bay Bombardier Global 7500 của ông Thaksin đã đáp xuống sân bay Don Mueang, sau khi ông có chuyến đi ngắn đến Dubai để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, cựu thủ tướng được đón bởi chiếc Mercedes-Maybach biển số Por Ror 195 Bangkok.

Ông Thaksin trở về Thái Lan chiều 8/9. (Ảnh: Bangkok Post)

Trước đó, Bộ phận Hình sự của Tòa án Tối cao dành cho Người nắm giữ Chức vụ Chính trị đã ra lệnh cho ông Thaksin phải có mặt để nghe phán quyết vào 9/9.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào năm 2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Phòng bệnh VIP của ông Thaksin ở tầng 14 Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. (Ảnh: Bangkok Post)

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện.

Trong phiên tòa 9/9, Tòa án Tối cao sẽ quyết định xem liệu thời gian nằm viện của ông có được tính là thời gian thụ án hay không, nếu không, tòa có thể đưa ông trở lại nhà tù.