Ukraine tuyên bố giành lại nhiều vùng lãnh thổ, phá vỡ mũi tấn công của Nga ở Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 8/9 cho biết, trong tháng 8, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 58 km2 lãnh thổ, tiến vào một số khu định cư và ngăn chặn kế hoạch tấn công của Nga ở Donetsk.

beddbdc-545823888-11342287088902.jpg
Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

“Tháng 8/2025 là một thử thách lớn đối với quân đội của chúng tôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả tích cực”, ông Syrskyi nói.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, những nỗ lực chính tập trung vào việc ngăn chặn lực lượng Nga và gây tổn thất tối đa.

“Tình hình trên các mặt trận nguy hiểm nhất - Lyman, Dobropillia, Pokrovsk và Novopavlivka - phải được ổn định. Đồng thời, quân đội Ukraine phải áp dụng các chiến thuật phòng thủ chủ động, giành lại vùng đất đã mất, bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đã trông chờ vào một cuộc đột phá ở khu vực Pokrovsk - Myrnohrad và một cuộc tấn công vào tỉnh Zaporizhzhia, nhưng những kế hoạch đó đã sụp đổ.

“Trên mặt trận Dobropillia, lực lượng Nga giành được 13,5 km2 nhưng lại mất 25,5 km2. Trên mặt trận Pokrovsk, họ giành được 5 km2, trong khi quân đội Ukraine giành lại được 26 km2. Trên mặt trận Huliaipole và Prydniprovske, Ukraine không mất vùng lãnh thổ nào. Trên mặt trận Bắc Slobozhanshchyna, quân đội Ukraine đã giành lại được 4 km2.

Tổng Tư lệnh Ukraine nhận định, quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật tấn công với các nhóm bộ binh nhỏ, cố gắng xâm nhập các khu định cư, lợi dụng khoảng trống giữa các vị trí và tránh giao tranh.

Trong khi đó, lực lượng phòng thủ Ukraine cũng có những thành công riêng. “Vào tháng 8, chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát 58 km2 lãnh thổ và giải phóng một số khu định cư”.

Ông Syrskyi nhấn mạnh, rằng tháng 8 cũng mang lại những thay đổi về mặt tổ chức trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Quá trình chuyển đổi sang hệ thống chỉ huy theo quân đoàn đang được hoàn tất, giúp việc ra mệnh lệnh trở nên hiệu quả hơn.

"Hiện tại, đối phương có lợi thế gấp ba lần về nhân lực và trang thiết bị. Ở những khu vực ưu tiên, họ có thể đông hơn chúng ta gấp bốn đến sáu lần. Tuy nhiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các sĩ quan, trung sĩ, hạ sĩ và đặc biệt là binh lính của chúng ta: Sự chuyên nghiệp, kiên cường, tận tụy và lòng dũng cảm của họ đang phá vỡ kế hoạch của quân đội Nga", Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine nói.

Minh Hạnh
Pravda
