Thế giới

Google News

Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào tòa nhà Chính phủ Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine, cũng như một cơ sở công nghiệp ở Kiev, ngoài ra không có tòa nhà nào khác bị nhắm mục tiêu. Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tấn công tòa nhà chính phủ tại Kiev.

Đám cháy tại tòa nhà Chính phủ Ukraine. (Ảnh: Telegram)

Theo tuyên bố đưa ra hôm 7/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội nước này nhằm vào các cơ sở sản xuất, sửa chữa và lưu trữ máy bay không người lái (UAV), cũng như các sân bay quân sự ở miền Trung, miền Nam và miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, mục tiêu còn bao gồm doanh nghiệp “Kiev-67” ở ngoại ô phía Tây thủ đô Ukraine, và một cơ sở hậu cần ở phía Nam thành phố.

“Cuộc không kích đã đạt được mục đích. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị nhắm trúng. Không có cuộc không kích nào khác nhằm vào các địa điểm khác trong phạm vi Kiev”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Ukraine cáo buộc một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào tòa nhà Chính phủ Ukraine gần Quảng trường Độc lập, khiến lửa bùng phát dữ dội ở các tầng trên cùng.

Không quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga có sự tham gia của tổng cộng hơn 800 máy bay không người lái, nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko đã tận dụng việc này để cáo buộc Mátxcơva "không tìm kiếm hòa bình" và kêu gọi các đồng minh phương Tây "giúp đóng cửa bầu trời của chúng ta", "tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga". Bà cũng đăng một bức ảnh chụp bên trong một tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng, nói rằng đó là văn phòng chính phủ.

Mátxcơva tuyên bố, các cuộc tấn công này là để trả đũa cuộc không kích của Kiev vào sâu trong lãnh thổ Nga, gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nga khẳng định quân đội nước này không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường.

