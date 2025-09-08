Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhà Trắng chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn hàng đầu của ông đang chuẩn bị cho chuyến công du Hàn Quốc vào tháng 10 để dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ba quan chức Nhà Trắng nói với CNN.

68bd433685f5401dac7b3ff8.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images)

Hội nghị, dự kiến ​​diễn ra tại thành phố Gyeongju từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, được xem là cơ hội quan trọng để Tổng thống Mỹ Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các quan chức cho biết đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc về một cuộc gặp song phương bên lề APEC, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra.

Trong một cuộc điện đàm tháng trước, ông Tập đã mời ông Trump và phu nhân đến thăm Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đã đáp lại lời mời, mặc dù ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Các chi tiết vẫn đang được thảo luận và chưa rõ liệu Tổng thống Trump có bổ sung thêm điểm dừng chân khác trong chuyến đi hay không. Washington cũng đang xem đây là cơ hội để tổng thống giành được nhiều khoản đầu tư kinh tế hơn vào Mỹ - một trọng tâm chính trong các chuyến công du nước ngoài gần đây của ông, bao gồm cả chuyến thăm Ả-rập Xê-út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN: "Chuyến thăm Hàn Quốc đang được thảo luận, tập trung vào hợp tác kinh tế". Quan chức này cho biết thêm, các mục tiêu khác bao gồm những cuộc thảo luận về thương mại, quốc phòng và hợp tác hạt nhân dân sự.

Sự xuất hiện của ông Trump ở châu Á cũng có thể giúp ông có cơ hội gặp lại Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, mặc dù việc ông Kim có đồng ý hay không vẫn còn là một câu hỏi. Các quan chức Mỹ cho biết, họ đang tập trung nhiều hơn vào việc tổ chức một cuộc gặp tiềm năng với ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã mời ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng tới, và gợi ý rằng sự kiện này có thể tạo cơ hội để ông Trump gặp ông Kim.

Cuộc gặp tiềm năng giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang có những tranh cãi qua lại về chính sách thuế quan của ông Trump.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tham gia một loạt các cuộc đàm phán. Sau đó, Tổng thống Trump đã quyết định trì hoãn việc tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đến tháng 11.

Minh Hạnh
CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Hàn Quốc #Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

