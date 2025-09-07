Thủ tướng Nhật Bản sẽ từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba sẽ từ chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đồng nghĩa với việc ông không còn giữ vị trí lãnh đạo chính phủ, hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Reuters)

Ông Ishiba (68 tuổi) sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 18h (giờ địa phương) để thông báo quyết định từ chức.

Kể từ khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng lên nắm quyền chưa đầy một năm trước, liên minh của ông đã mất đa số ghế trong cuộc bầu cử lưỡng viện, giữa lúc cử tri phẫn nộ vì chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ông đã từ chối lời kêu gọi từ nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) của mình, yêu cầu ông từ chức và chịu trách nhiệm về thất bại tại Thượng viện hồi tháng 7. Thay vào đó, ông tập trung vào việc cố gắng hoàn tất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Mỹ về thuế quan thương mại.

Trong khi một cuộc đua tìm lãnh đạo mới có thể gây thêm khó khăn cho nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan Mỹ, thì thị trường đang tập trung vào khả năng ông Ishiba bị thay thế bởi một người ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ được nới lỏng hơn, chẳng hạn như bà Sanae Takaichi, người đã chỉ trích việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ông Ishiba đã đánh bại bà Takaichi một cách sít sao trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng LDP năm ngoái.

Ông Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Môi trường, người được giao nhiệm vụ kiềm chế giá cả tăng cao, là một ứng cử viên tiềm năng khác.

Bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Ông Shinjiro Koizumi. (Ảnh: Reuters)

"Do áp lực chính trị ngày càng gia tăng đối với ông Ishiba sau những thất bại liên tiếp trong cuộc bầu cử của LDP, việc ông từ chức là điều không thể tránh khỏi", Kazutaka Maeda, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda, cho biết.

"Về những người kế nhiệm tiềm năng, ông Koizumi và bà Takaichi được coi là những ứng cử viên sáng giá nhất. Ông Koizumi không được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi lớn. Trong khi lập trường của bà Takaichi về chính sách tài khóa mở rộng và cách tiếp cận thận trọng của bà đối với việc tăng lãi suất có thể thu hút sự chú ý của thị trường tài chính", ông Maeda nói.

Vì đảng LDP không chiếm đa số ở cả hai viện, nên không có gì đảm bảo rằng chủ tịch LDP sẽ trở thành thủ tướng.

Nếu ông Ishiba từ chức như dự kiến, hành động cuối cùng của ông trên cương vị thủ tướng sẽ là hoàn tất các chi tiết của một thỏa thuận thương mại với Mỹ vào tuần trước, theo đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ đô la để đổi lấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm thuế quan đối với ngành ô tô chủ chốt của Nhật Bản.