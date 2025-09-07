Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tòa nhà Chính phủ Ukraine bốc cháy sau cuộc không kích của Nga

Minh Hạnh

TPO - Cuộc không kích trong đêm rất lớn của Nga đã khiến một tòa nhà hành chính ở Kiev bị hư hại nặng, các quan chức Ukraine cho biết.

"Lần đầu tiên, tòa nhà chính phủ bị hư hại ở mái và các tầng trên do một cuộc không kích của đối phương", Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết trên Telegram. "Lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy".

Các nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy tầng cao nhất của tòa nhà Chính phủ Ukraine, tọa lạc tại quận Pecherskyi, bốc cháy. Khói dày đặc bốc lên ngay sau khi mặt trời mọc.

e9cefea-544863911-31089889130655.jpg
Tòa nhà Chính phủ Ukraine bốc cháy dữ dội ở tầng trên cùng. (Ảnh: Telegram)
777d599-544719376-31089888597321.jpg
Quang cảnh bên trong tòa nhà. (Ảnh: Telegram)
877ea60-542758295-31089888763988.jpg
Vụ việc không gây thương vong. (Ảnh: Telegram)

Theo Reuters, ngoài tòa nhà Chính phủ, một số tòa nhà khác ở Kiev cũng bị hư hại vì mảnh vỡ máy bay không người lái.

Ở miền trung Ukraine, hàng chục vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Kremenchuk, khiến một số khu vực bị mất điện và làm hư hại một cây cầu bắc qua sông Dnipro, Thị trưởng thành phố Vitalii Maletskyi cho biết trên Telegram.

Thiệt hại cũng được ghi nhận ở Kryvyi Rih và Odesa.

epnsajdqbvkgbkxj2hodyjch5m.jpg
hw2avaamuvk4dkkzzyo3bszttm.jpg
bz75g2kz4rkn3kuwfpmhsz7mg4.jpg
Một tòa nhà ở Kiev bị hư hại sau cuộc tấn công đêm 6 rạng sáng 7/9. (Ảnh: Reuters)

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 805 máy bay không người lái và 13 tên lửa vào Ukraine trong đêm. Các đơn vị phòng thủ Ukraine đã bắn hạ 751 máy bay không người lái và 4 tên lửa.

Khi miền Tây Ukraine phải đối mặt với mối đe dọa tấn không kích, Ba Lan đã triển khai máy bay chiến đấu của mình và các đồng minh để đảm bảo an toàn không phận, bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.

Mátxcơva chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Reuters, RT, Pravda
#Tòa nhà Chính phủ Ukraine #Nga #Ukraine #không kích #máy bay không người lái

