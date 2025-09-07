Tình báo Ukraine nhận định số lượng binh sĩ Nga ở nước này

TPO - Quan chức tình báo Ukraine cho biết, gần 700.000 binh sĩ Nga được triển khai tại Ukraine, bao gồm binh sĩ Vệ binh Quốc gia, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị hỗ trợ.

Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), Andrii Yusov, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới hôm 5/9 cho biết: "Nga đã triển khai gần 700.000 binh sĩ ở Ukraine, phần lớn trong số đó tập trung ở tỉnh Donetsk, điều này cho thấy sự ưu tiên rõ ràng của Nga".

Quan chức này lưu ý, lực lượng Ukraine có gần 900.000 binh sĩ trên khắp cả nước. Tuy nhiên, vào hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga vẫn duy trì lợi thế về quân số ở một số khu vực tiền tuyến nhờ tập trung lực lượng. Tổng thống ước tính rằng vào thời điểm đó, có khoảng 600.000 quân Nga ở Ukraine.

Ảnh minh họa.

Theo ông Andrii Yusov, Nga vẫn liên tục bù đắp tổn thất bằng binh sĩ hợp đồng mới, trong khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng.

Ông nói thêm rằng, Nga cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ Triều Tiên, trong đó, khoảng 11.000-12.000 binh sĩ của Bình Nhưỡng đã tham gia hỗ trợ các hoạt động ở mặt trận Kursk hồi cuối năm 2024.

Bình luận về các cuộc không kích gần đây, đại diện phát ngôn của HUR cho biết, Nga sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) kết hợp với tên lửa để tấn công nhiều thành phố trên khắp Ukraine, trong đó bao gồm cả UAV mồi bẫy được sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga có thể sản xuất tới 2.700 máy bay tấn công không người lái mỗi tháng. Ngoài ra, Moscow cũng đang sản xuất một số lượng lớn máy bay không người lái mồi bẫy không có đầu đạn.