Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine đột kích Biển Đen, phá hủy radar và tàu tuần tra Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh phá hủy tàu tuần tra và radar của Nga trong một chiến dịch ở Biển Đen.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã thực hiện thành công chiến dịch đặc biệt ở Biển Đen, chứng minh phạm vi hoạt động và hiệu quả ngày càng tăng của các lực lượng đặc nhiệm.

Theo DIU, lực lượng tác chiến đặc biệt đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) FPV cùng nhiều khí tài khác tấn công thiết bị quân sự của Nga được triển khai ở Biển Đen.

Trong số các mục tiêu bị phá hủy có một tàu tuần tra BL-680, một hệ thống radar Harpoon-B và một trạm tác chiến điện tử Groza. Những thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ bờ biển của Nga, cung cấp cả khả năng cảnh báo sớm và các biện pháp đối phó điện tử chống lại máy bay không người lái cũng như tên lửa của Ukraine.

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine còn phá hủy bốn thiết bị tiếp sóng ăng-ten của Nga. Được biết, những thiết bị này là yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và radar, việc mất chúng càng làm phức tạp thêm việc chỉ huy và kiểm soát của Nga dọc theo bờ biển Biển Đen.

Ngoài thiệt hại về thiết bị, Nga còn chịu thương vong về nhân sự do các cuộc không kích. Mức độ tổn thất nhân lực chưa được công bố, nhưng Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh cuộc đột kích đã có tác động rõ rệt đến năng lực tác chiến của Nga.

Vụ việc mới nhất chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tấn công các vị trí của Nga ở Crimea và Biển Đen. Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine không chỉ sử dụng thiết bị không người lái để tấn công hệ thống phòng không Nga mà còn tăng cường các cuộc không kích cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như quân sự của Nga ở nhiều khu vực.

Quỳnh Như
#Ukraine #Biển Đen #Nga #tấn công quân sự #tàu tuần tra #radar #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục