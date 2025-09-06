Ukraine đột kích Biển Đen, phá hủy radar và tàu tuần tra Nga

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh phá hủy tàu tuần tra và radar của Nga trong một chiến dịch ở Biển Đen.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã thực hiện thành công chiến dịch đặc biệt ở Biển Đen, chứng minh phạm vi hoạt động và hiệu quả ngày càng tăng của các lực lượng đặc nhiệm.

Theo DIU, lực lượng tác chiến đặc biệt đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) FPV cùng nhiều khí tài khác tấn công thiết bị quân sự của Nga được triển khai ở Biển Đen.

Trong số các mục tiêu bị phá hủy có một tàu tuần tra BL-680, một hệ thống radar Harpoon-B và một trạm tác chiến điện tử Groza. Những thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ bờ biển của Nga, cung cấp cả khả năng cảnh báo sớm và các biện pháp đối phó điện tử chống lại máy bay không người lái cũng như tên lửa của Ukraine.

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine còn phá hủy bốn thiết bị tiếp sóng ăng-ten của Nga. Được biết, những thiết bị này là yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và radar, việc mất chúng càng làm phức tạp thêm việc chỉ huy và kiểm soát của Nga dọc theo bờ biển Biển Đen.

Ngoài thiệt hại về thiết bị, Nga còn chịu thương vong về nhân sự do các cuộc không kích. Mức độ tổn thất nhân lực chưa được công bố, nhưng Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh cuộc đột kích đã có tác động rõ rệt đến năng lực tác chiến của Nga.

Vụ việc mới nhất chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tấn công các vị trí của Nga ở Crimea và Biển Đen. Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine không chỉ sử dụng thiết bị không người lái để tấn công hệ thống phòng không Nga mà còn tăng cường các cuộc không kích cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như quân sự của Nga ở nhiều khu vực.