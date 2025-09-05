Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ bất ngờ triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35 đến Puerto Rico

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã quyết định điều động 10 máy bay chiến đấu F-35 đến một sân bay tại Puerto Rico để tiến hành các hoạt động chống lại những băng đảng ma túy, Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết.

Theo nguồn tin, 10 máy bay chiến đấu F-35 được điều động để thực hiện các hoạt động chống khủng bố và ma túy ở Nam Caribe. Các tiêm kích dự kiến ​​sẽ đến khu vực này vào cuối tuần tới.

f-35.jpg

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy.

Trong một diễn biến liên quan, trang tin Avia.pro cho biết, trong 24 giờ qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại Puerto Rico, vận chuyển một lượng lớn thiết bị hạng nặng và nhân sự bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III và C-5M Super Galaxy.

Được biết, những máy bay này thường sử dụng để vận chuyển vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và khẩu đội MIM-104 Patriot.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Quỳnh Như
Reuters
#F-35 #Mỹ #Puerto Rico #quân sự #máy bay tàng hình #chiến đấu #Caribe #tàu chiến #chiến dịch chống ma túy #vận chuyển thiết bị quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục