Tổng thống Donald Trump nói có thể đưa thêm lính Mỹ đến Ba Lan

TPO - Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington có thể tăng cường sự hiện diện của quân đội tại Ba Lan, và cam kết sẽ đảm bảo quốc phòng cho nước này. Ba Lan có đường biên giới với cả Nga và Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki được Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump, người đã chào đón đồng minh của mình bằng một màn trình diễn không quân, cho biết Mỹ có "mối quan hệ thân thiết" với Ba Lan. Khi được hỏi liệu ông có dự định giữ quân đội Mỹ ở Ba Lan hay không, ông Trump trả lời là có. "Chúng tôi sẽ triển khai thêm quân nếu họ muốn", ông nói.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Ba Lan, vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm đối với Warsaw, vốn đang tìm kiếm sự đảm bảo liên tục về an ninh trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Ông Nawrocki cho biết sau cuộc gặp, rằng ông và ông Trump thảo luận về việc tăng số lượng quân đội Mỹ. Và ông Trump đã cam kết bảo đảm an ninh cho Ba Lan.

"Mối quan hệ đặc biệt của Tổng thống Nawrocki với phong trào Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và với Tổng thống Trump sẽ thành công nếu Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Ba Lan", Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu với các nhà báo hôm 3/9.

(Ảnh: Reuters)

Ông Trump đã gửi lời mời thăm Mỹ đến Tổng thống Ba Lan Nawrocki sau khi ông Nawrocki tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng 8. Sau đó, ông Trump đã can thiệp để đảm bảo ông Nawrocki tham gia một cuộc điện đàm về Ukraine với các nhà lãnh đạo châu Âu, thay vì đối thủ của ông - Thủ tướng Ba Lan theo đường lối trung dung Donald Tusk.

Ông Trump từ lâu đã ủng hộ Ba Lan, ca ngợi vai trò dẫn dắt của nước này trong việc tăng cường chi tiêu quân sự và thừa nhận vị trí địa lý của Ba Lan là ở "một khu vực khó khăn". Ba Lan, một thành viên NATO, có đường biên giới chung với cả Nga và Ukraine.

Ba Lan giáp cả Nga, Ukraine và Belarus. (Ảnh: BBC)

Ba Lan cũng là một khách hàng lớn của ngành công nghiệp vũ khí Mỹ, đã mua nhiều khí tài như xe tăng M1A2 Abrams, máy bay chiến đấu F-35, trực thăng AH-64 Apache, tên lửa Javelin và bệ phóng tên lửa HIMARS. Vào tháng 6, Washington cho biết sẽ cấp cho Ba Lan khoản bảo lãnh vay 4 tỷ đô la để mua thêm.