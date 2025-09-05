Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay quân sự Venezuela áp sát tàu chiến Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Hai máy bay chiến đấu của Không quân Venezuela, được cho là F-16, đã bay qua một tàu chiến của Hải quân Mỹ trên biển Caribe.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 4/9 cho biết, hai máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham ở phía nam biển Caribe.

Lầu Năm Góc trong một tuyên bố cùng ngày xác nhận: "Hai máy bay quân sự Venezuela đã hoạt động gần một tàu Hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế. Động thái khiêu khích nghiêm trọng này cản trở chiến dịch chống ma túy của chúng tôi".

Cơ quan này cảnh báo Venezuela không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, ngăn chặn hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện.

Hiện giới chức Venezuela chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, tờ NBC News đưa tin, ba tàu chiến của Hải quân Mỹ bao gồm USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson sẽ được điều động đến vùng biển Caribe. Chiến dịch này huy động khoảng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Washington trong cuộc chiến chống ma túy.

USS Jason Dunham là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke (Flight IIA) của Hải quân Mỹ. Tàu hạ thủy năm 2009 và chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 11/2010.

USS Jason Dunham có lượng giãn nước khoảng 9.300 tấn, chiều dài khoảng 160 m, rộng khoảng 20 m, mớn nước 9-10 m, tàu có thể hoạt động với tốc độ 30 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis hiện đại cùng 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 có thể triển khai nhiều loại tên lửa như Standard, Tomahawk, ESSM và ASROC; một pháo hạm 127 mm Mk 45 Mod 4; pháo CIWS Phalanx 20 mm; các khẩu pháo tự động Mk 38, súng máy hạng nặng cùng hai cụm ống phóng ngư lôi Mk 32. Ngoài ra, tàu có khả năng mang theo hai trực thăng MH-60R Seahawk phục vụ tác chiến săn ngầm, trinh sát và cứu hộ.

Với hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động cao và hệ thống điện tử tiên tiến, USS Jason Dunham là một trong những tàu khu trục đa nhiệm hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược duy trì ưu thế hải quân toàn cầu của Mỹ.

