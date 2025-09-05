Tổng thống Mỹ Trump sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng

TPO - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh trong hôm nay (5/9), để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Quyết định này sẽ ghi dấu ấn của ông Trump lên cơ quan lớn nhất của chính phủ.

Theo tờ thông tin của Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh phụ như Bộ trưởng Chiến tranh, Bộ Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh trong thư từ chính thức và thông tin đại chúng.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã đổi tên một loạt địa danh và tổ chức, khôi phục lại tên gốc của các căn cứ quân sự bị thay đổi sau những cuộc biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc.

Việc đổi tên bộ rất hiếm khi diễn ra và cần được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang nắm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện, và các lãnh đạo của đảng này trong Quốc hội thường không phản đối các sáng kiến của ông Trump.

Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến 2. Theo các nhà sử học, việc đổi tên này mang ý nghĩa rằng trong thời đại hạt nhân, Mỹ tập trung vào mục tiêu ngăn chặn chiến tranh.

Việc đổi tên bộ một lần nữa sẽ rất tốn kém, đòi hỏi phải cập nhật các biển báo và tiêu đề trên toàn hệ thống tại Mỹ và thế giới. Trước đây, việc chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đổi tên 9 căn cứ vinh danh Liên minh miền Nam và các nhà lãnh đạo Liên minh miền Nam khiến quân đội tốn 39 triệu USD, nhưng đến thời Bộ trưởng Hegseth đã bị đảo ngược vào đầu năm nay.

Một số người phản đối việc đổi tên bộ.

"Tại sao không dùng số tiền này để hỗ trợ gia đình quân nhân hoặc tuyển các nhà ngoại giao giúp ngăn ngừa xung đột ngay từ đầu? Ông Trump sử dụng quân đội của chúng ta để ghi điểm chính trị hơn là để củng cố an ninh quốc gia và hỗ trợ các quân nhân dũng cảm và gia đình của họ", Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth, một cựu chiến binh và là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với Reuters.

Những người chỉ trích cho rằng việc đổi tên không chỉ tốn kém mà còn gây sao nhãng không cần thiết đối với Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hegseth cho rằng việc đổi tên "không chỉ là vấn đề ngôn từ mà còn là tinh thần chiến binh".

Năm nay, Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện James Comer – thuộc đảng Cộng hòa, đã đệ trình dự luật giúp tổng thống dễ dàng tái tổ chức và đổi tên các cơ quan.