Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng

Bình Giang

TPO - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh trong hôm nay (5/9), để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Quyết định này sẽ ghi dấu ấn của ông Trump lên cơ quan lớn nhất của chính phủ.

trump.jpg

Theo tờ thông tin của Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh phụ như Bộ trưởng Chiến tranh, Bộ Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh trong thư từ chính thức và thông tin đại chúng.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã đổi tên một loạt địa danh và tổ chức, khôi phục lại tên gốc của các căn cứ quân sự bị thay đổi sau những cuộc biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc.

Việc đổi tên bộ rất hiếm khi diễn ra và cần được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang nắm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện, và các lãnh đạo của đảng này trong Quốc hội thường không phản đối các sáng kiến của ông Trump.

Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến 2. Theo các nhà sử học, việc đổi tên này mang ý nghĩa rằng trong thời đại hạt nhân, Mỹ tập trung vào mục tiêu ngăn chặn chiến tranh.

Việc đổi tên bộ một lần nữa sẽ rất tốn kém, đòi hỏi phải cập nhật các biển báo và tiêu đề trên toàn hệ thống tại Mỹ và thế giới. Trước đây, việc chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đổi tên 9 căn cứ vinh danh Liên minh miền Nam và các nhà lãnh đạo Liên minh miền Nam khiến quân đội tốn 39 triệu USD, nhưng đến thời Bộ trưởng Hegseth đã bị đảo ngược vào đầu năm nay.

Một số người phản đối việc đổi tên bộ.

"Tại sao không dùng số tiền này để hỗ trợ gia đình quân nhân hoặc tuyển các nhà ngoại giao giúp ngăn ngừa xung đột ngay từ đầu? Ông Trump sử dụng quân đội của chúng ta để ghi điểm chính trị hơn là để củng cố an ninh quốc gia và hỗ trợ các quân nhân dũng cảm và gia đình của họ", Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth, một cựu chiến binh và là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với Reuters.

Những người chỉ trích cho rằng việc đổi tên không chỉ tốn kém mà còn gây sao nhãng không cần thiết đối với Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hegseth cho rằng việc đổi tên "không chỉ là vấn đề ngôn từ mà còn là tinh thần chiến binh".

Năm nay, Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện James Comer – thuộc đảng Cộng hòa, đã đệ trình dự luật giúp tổng thống dễ dàng tái tổ chức và đổi tên các cơ quan.

Bình Giang
Reuters
#Bộ Quốc phòng Mỹ #Bộ chiến tranh #Donald Trump #Tổng thống Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục