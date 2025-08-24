Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ông Trump gửi thư chúc mừng độc lập, ông Zelensky tuyên bố Ukraine ‘sẽ không thua’

Bình Giang

TPO - Hôm nay (24/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác gửi thông điệp ủng hộ Ukraine nhân kỷ niệm ngày độc lập, vào thời điểm hy vọng đạt được hòa bình gần như không còn dù đã có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ.

screen-shot-2025-08-24-at-65156-pm.png
Bức tường tưởng niệm binh lính Ukraine hy sinh ở Kiev. (Ảnh: AP)

Ngày độc lập năm nay đánh dấu năm thứ 34 Ukraine tách khỏi Liên Xô. Trong bức thư, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Ukraine với tư cách một quốc gia độc lập.

Bức thư được Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X, kèm theo thông điệp của riêng ông: "Chúng ta sẽ không thua".

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có một giải pháp khả thi nào để giải quyết cuộc xung đột Ukraine – Nga. Hai bên vẫn tiếp tục khẩu chiến và tấn công nhau trên chiến trường.

Ngày 24/8, các quan chức Nga cho biết một đám cháy bùng phát sau khi máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, gây hư hại máy biến áp. Chính quyền Ukraine chưa phản hồi tuyên bố của Nga.

Các nhà lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Vua Charles của Anh và Giáo hoàng Leo XIV, cũng đã gửi thông điệp đến Ukraine.

Thủ tướng Canada Mark Carney vừa đến Ukraine để thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới nước này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông tuyên bố sự ủng hộ của Canada dành cho Kiev là "vững chắc, và chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn trên mọi bước đường trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của mình".

screen-shot-2025-08-24-at-65050-pm.png
Thủ tướng Canada Mark Carney đi tàu đến Kiev ngày 24/8. (Ảnh: AP)

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Keith Kellogg cũng đã tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập của Kiev năm nay.

Thông điệp của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin "vài tuần" nữa, tiếp tục gia hạn để Mátxcơva tiến tới giải pháp cho cuộc xung đột.

Trong thư, ông Trump viết: "Người dân Ukraine có tinh thần bất khuất, và lòng dũng cảm của các bạn truyền cảm hứng cho nhiều người. Khi các bạn kỷ niệm ngày quan trọng này, hãy biết rằng Mỹ tôn trọng cuộc chiến của các bạn, vinh danh những hy sinh của các bạn và tin tưởng vào tương lai của các bạn với tư cách quốc gia độc lập".

“Mỹ ủng hộ giải pháp đàm phán dẫn đến một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chấm dứt đổ máu và bảo vệ chủ quyền cũng như phẩm giá của Ukraine”, ông Trump khẳng định.

Ông Zelensky cảm ơn ông Trump và có bài phát biểu riêng gửi đến người dân Ukraine, nói rằng đất nước của ông vẫn sẽ kỷ niệm ngày độc lập sau 100 năm nữa.

Đề cập đến cuộc đàm phán gần đây với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine, ông Zelensky cho biết: "Ukraine vẫn chưa giành chiến thắng hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ không thua. Ukraine đã giành được độc lập. Ukraine không phải là nạn nhân; chúng ta là chiến binh. Ukraine không cầu xin; chúng ta đề nghị. Liên minh và hợp tác".

Các cuộc ném bom dữ dội vẫn tiếp diễn trong những ngày gần đây, sau khi ông Trump và ông Putin gặp nhau tại Alaska và không tiến đến thỏa thuận cụ thể nào.

Bình Giang
CNN
#Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Tổng thống Trump #Donald Trump #Quốc khánh Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục