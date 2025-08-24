Ông Trump gửi thư chúc mừng độc lập, ông Zelensky tuyên bố Ukraine ‘sẽ không thua’

TPO - Hôm nay (24/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác gửi thông điệp ủng hộ Ukraine nhân kỷ niệm ngày độc lập, vào thời điểm hy vọng đạt được hòa bình gần như không còn dù đã có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ.

Bức tường tưởng niệm binh lính Ukraine hy sinh ở Kiev. (Ảnh: AP)

Ngày độc lập năm nay đánh dấu năm thứ 34 Ukraine tách khỏi Liên Xô. Trong bức thư, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Ukraine với tư cách một quốc gia độc lập.

Bức thư được Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X, kèm theo thông điệp của riêng ông: "Chúng ta sẽ không thua".

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có một giải pháp khả thi nào để giải quyết cuộc xung đột Ukraine – Nga. Hai bên vẫn tiếp tục khẩu chiến và tấn công nhau trên chiến trường.

Ngày 24/8, các quan chức Nga cho biết một đám cháy bùng phát sau khi máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, gây hư hại máy biến áp. Chính quyền Ukraine chưa phản hồi tuyên bố của Nga.

Các nhà lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Vua Charles của Anh và Giáo hoàng Leo XIV, cũng đã gửi thông điệp đến Ukraine.

Thủ tướng Canada Mark Carney vừa đến Ukraine để thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới nước này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông tuyên bố sự ủng hộ của Canada dành cho Kiev là "vững chắc, và chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn trên mọi bước đường trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của mình".

Thủ tướng Canada Mark Carney đi tàu đến Kiev ngày 24/8. (Ảnh: AP)

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Keith Kellogg cũng đã tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập của Kiev năm nay.

Thông điệp của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin "vài tuần" nữa, tiếp tục gia hạn để Mátxcơva tiến tới giải pháp cho cuộc xung đột.

Trong thư, ông Trump viết: "Người dân Ukraine có tinh thần bất khuất, và lòng dũng cảm của các bạn truyền cảm hứng cho nhiều người. Khi các bạn kỷ niệm ngày quan trọng này, hãy biết rằng Mỹ tôn trọng cuộc chiến của các bạn, vinh danh những hy sinh của các bạn và tin tưởng vào tương lai của các bạn với tư cách quốc gia độc lập".

“Mỹ ủng hộ giải pháp đàm phán dẫn đến một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chấm dứt đổ máu và bảo vệ chủ quyền cũng như phẩm giá của Ukraine”, ông Trump khẳng định.

Ông Zelensky cảm ơn ông Trump và có bài phát biểu riêng gửi đến người dân Ukraine, nói rằng đất nước của ông vẫn sẽ kỷ niệm ngày độc lập sau 100 năm nữa.

Đề cập đến cuộc đàm phán gần đây với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine, ông Zelensky cho biết: "Ukraine vẫn chưa giành chiến thắng hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ không thua. Ukraine đã giành được độc lập. Ukraine không phải là nạn nhân; chúng ta là chiến binh. Ukraine không cầu xin; chúng ta đề nghị. Liên minh và hợp tác".

Các cuộc ném bom dữ dội vẫn tiếp diễn trong những ngày gần đây, sau khi ông Trump và ông Putin gặp nhau tại Alaska và không tiến đến thỏa thuận cụ thể nào.