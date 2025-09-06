Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ sẽ có hàng nghìn binh sĩ phương Tây được điều đến Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev đang thảo luận với phương Tây về việc triển khai quân đội tới Ukraine. Và các nước đối tác chắc chắn không chỉ điều quân với số lượng một con số, mà sẽ lên đến hàng nghìn.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại thành phố Uzhhorod (Ukraine) ngày 5/9, ông Zelensky cho biết: “Vấn đề mà ông đề cập, rằng có thông tin về 10.000 quân nhân sẽ được điều đến Ukraine. Một lần nữa, tôi sẽ không nói về con số chính xác. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là con số có một chữ số, mà là hàng nghìn. Đó là sự thật, mặc dù vẫn còn hơi sớm để đưa ra tuyên bố”.

9872995-1757065718-255-2-690x387.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, một nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ The Wall Street Journal rằng các quan chức quân sự phương Tây đã xây dựng một kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó vạch ra hai nhóm lực lượng mặt đất tại Ukraine: một nhóm để huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, một nhóm riêng biệt khác để ngăn chặn nguy cơ tấn công của Nga trong tương lai.

Theo nguồn tin, kế hoạch hiện tại ước tính ​​triển khai hơn 10.000 quân, trong khi các cuộc tuần tra trên không ở Ukraine sẽ được thực hiện bởi lực lượng không quân đồn trú bên ngoài nước này.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, bất kỳ đội quân phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Điện Kremlin khẳng định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, và Nga sẽ không chấp nhận điều này.

Minh Hạnh
Pravda
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #phương Tây #đảm bảo an ninh #Nga #châu Âu #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục