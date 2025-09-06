Tổng thống Ukraine gặp Thủ tướng Slovakia dù có nhiều bất đồng

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng, bất chấp sự chỉ trích từ Slovakia và Hungary, những nước đã phải chịu sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra sau cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại thành phố Uzhhorod của Ukraine, gần biên giới với Slovakia.

Slovakia, cùng với Hungary, vẫn tiếp tục mua khí đốt và dầu mỏ của Nga ngay cả khi các nước Liên minh châu Âu khác cắt đứt quan hệ sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.

Liên minh châu Âu (EU) đang đầu tư vào nhiều tuyến năng lượng hơn. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary cho biết các tuyến đường thay thế đang gặp phải tình trạng tắc nghẽn và tốn kém.

Việc vận chuyển dầu đến cả hai nước đã bị gián đoạn trong những tuần gần đây, do các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống Druzhba, chạy từ Nga qua Ukraine trước khi đến Slovakia.

“Ukraine đang đáp trả cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Fico. “Chúng tôi thực sự muốn cuộc xung đột này kết thúc. Tuy nhiên, sẽ không có ai chỉ ngồi im chịu đựng”.

Đáp lại, ông Fico cho biết các cuộc tấn công quân sự vào mục tiêu "hợp pháp" đang gây tổn hại cho Slovakia.

"Chúng ta cũng nên xem xét lợi ích của các quốc gia khác như một phần của mạng lưới năng lượng quốc tế", ông Fico nói.

(Ảnh: Reuters)

Trước đó, Thủ tướng Slovakia đã chỉ trích Ukraine vì không gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt từ Nga đến các nước châu Âu qua Ukraine, sau khi hợp đồng của Kiev với Nga hết hạn vào cuối năm 2024.

Ông Fico cũng phản đối mạnh mẽ kế hoạch đang được EU thảo luận nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, và tạm thời trì hoãn gói trừng phạt cuối cùng của khối này đối với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu, rằng họ phải ngừng mua dầu Nga để không tiếp tục tạo lợi nhuận cho Mátxcơva.

Thủ tướng Fico cho biết hôm 5/9, bất chấp những khác biệt, Slovakia và Ukraine vẫn có nhiều phạm vi hợp tác, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng. Ông hy vọng Ukraine sẽ tìm được sự đảm bảo an ninh và đề nghị chia sẻ kinh nghiệm của Slovakia để hỗ trợ các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

"Mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hòa bình công bằng, lệnh ngừng bắn nhanh nhất có thể, và quan điểm chung của châu Âu, là bốn điều chúng tôi mong muốn... mặc dù chúng tôi có quan điểm khác nhau về một số vấn đề", ông Fico nói.

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau đó, ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Slovakia là một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu, nhưng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, đồng thời có mối quan hệ căng thẳng với ông Zelensky và bắt đầu xuất hiện rạn nứt với các đồng minh châu Âu.

Ông Fico đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Mátxcơva vào tháng 12/2024. Ông cũng là lãnh đạo EU duy nhất tham dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh.