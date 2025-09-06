Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Xuất hiện miệng hố khổng lồ ở Crimea, nghi liên quan đến vũ khí mới của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Mạng xã hội lan truyền các bức ảnh vệ tinh cho thấy miệng hố khổng lồ xuất hiện ở Crimea, nghi do tên lửa Flamingo của Ukraine gây ra.

Theo Militarnyi, hôm 30/8, Ukraine đã phóng ít nhất 3 tên lửa từ Odessa vào một cơ sở quân sự được cho là Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) gần thị trấn Armyansk, Crimea.

Các báo cáo cho biết cuộc tấn công được cho là phá hủy một tòa nhà hành chính và sáu tàu đệm khí quân sự mà FSB sử dụng để tuần tra trên biển. Các con tàu này có thể là tàu đệm khí A-8 Khivus hoặc A25PS, có khả năng chở 8 đến 25 binh sĩ.

Thông tin từ Ukraine khẳng định loại tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa tầm xa Flamingo.

2.png
1-6291.jpg
Các miệng hố được hình thành sau vụ tấn công tên lửa. Ảnh: Airbus

Hình ảnh vệ tinh được công bố gần đây xác nhận các tên lửa đã gây thiệt hại cho hai khu vực, một khu vực gần toà nhà và một khu vực ven biển. Trong đó, khu vực ven biển xuất hiện một miệng hố lớn.

Theo giới quan sát, miệng hố như vậy được hình thành do vụ nổ của một đầu đạn nặng khoảng một tấn. Thông số này hoàn toàn trùng khớp với tên lửa Flamingo.

Theo các nguồn dữ liệu mở, Flamingo mang đầu đạn nặng 1.150 kg và có tầm bắn hơn 3.000 km. Tên lửa có tốc độ tối đa 950 km/h, được thiết kế để chống lại hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và được kỳ vọng sẽ đi vào sản xuất hàng loạt muộn nhất vào tháng 2 năm sau. Nhà sản xuất Fire Point hiện sản xuất khoảng một tên lửa mỗi ngày và dự kiến sẽ nâng công suất lên 7 tên lửa mỗi ngày vào tháng 10 tới.

Quỳnh Như
Militarnyi
