Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Máy bay chiến đấu Venezuela tiếp tục áp sát tàu chiến Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Máy bay quân sự Venezuela đã bay qua tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Caribe lần thứ hai trong vòng hai ngày.

Đêm ngày 5, rạng sáng 6/9, hai máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela tiếp tục bay qua tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ. Đánh dấu lần thứ hai các máy bay thực hiện hành động như vậy trong vòng chưa đầy 48 giờ.

venezuela-flies-military-aircraf.png

Bộ Chiến tranh Mỹ (trước đây là Bộ Quốc phòng) gọi hành động của Venezuela là "khiêu khích nghiêm trọng", cho rằng chúng cản trở các hoạt động chống ma túy.

Hiện chưa rõ các máy bay này có được trang bị vũ khí trong chuyến bay thứ hai hay không, nhưng tàu USS Jason Dunham được trang bị hệ thống Aegis đã không đáp trả.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng Biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy. Trước đó, vào ngày 4/9, hai máy bay F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham ở phía nam Biển Caribe.

Hôm 5/9, các phương tiện truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin, 10 máy bay chiến đấu F-35 được điều động để thực hiện các hoạt động chống khủng bố và ma túy ở Biển Caribe. Các tiêm kích dự kiến ​​sẽ đến khu vực này vào cuối tuần tới.

Quỳnh Như
Avia.pro
#Venezuela #tàu chiến Mỹ #máy bay chiến đấu #Caribe #chiến dịch chống ma túy #F-16 #F-35

Xem thêm

Cùng chuyên mục