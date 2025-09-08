Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Các lãnh đạo châu Âu đến Mỹ tìm hướng giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các lãnh đạo châu Âu đến thăm Mỹ vào ngày 8 hoặc 9/9 để thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

cqd5ti2fqrlxndldaw4jpq6wxm.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau ngày 18/8 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới sau khi trở về từ Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng tại thành phố New York, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Một số lãnh đạo châu Âu cũng sẽ đến Mỹ vào ngày 8 hoặc 9/9”, ông Trump nói, nhưng không tiết lộ chi tiết. Nhà trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Khi được các phóng viên hỏi về một cuộc không kích quy mô lớn của Nga đêm 6/9, Tổng thống Mỹ nói rằng ông “không hài lòng” về tình hình của cuộc xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên, ông một lần nữa bày tỏ sự tin tưởng xung đột sẽ sớm được giải quyết.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga, nhưng không nói rõ giai đoạn này có thể bao gồm những gì.

Trước đó, ông nhiều lần cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Mátxcơva, nhưng quyết định hoãn lại khi theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 7/9 cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu có thể áp đặt "thuế quan thứ cấp" lên các quốc gia mua dầu của Nga, đẩy nền kinh tế Nga vào thế khó và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Trung Quốc hiện là khách hàng lớn của Nga trong lĩnh vực năng lượng.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Pháp Emmanuel Macron #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #xung đột Nga - Ukraine #Nhà Trắng #thuế quan Mỹ

