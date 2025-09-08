Tình báo Ukraine tiết lộ kho vũ khí của Nga

TPO - Nga có kế hoạch sản xuất 57 máy bay chiến đấu hiện đại, gần 250 xe tăng và 2.500 tên lửa các loại trong năm nay.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi, trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới, tiết lộ, Nga đang tập trung vào việc sản xuất các loại vũ khí hiệu quả trên chiến trường: Máy bay tấn công không người lái Geran, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và hệ thống tên lửa.

"Sản lượng máy bay không người lái của Nga, bao gồm các mẫu như Geran, Garpiya và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đang tăng lên đáng kể", ông nói.

Đại diện DIU bác bỏ tuyên bố rằng Nga sẽ cắt giảm ngân sách dành cho thiết bị hạng nặng để chuyển sang đầu tư cho máy bay không người lái và tên lửa.

"Nga đã xác định những yêu cầu chính mà họ đặt ra cho ngành công nghiệp quốc phòng về vũ khí hạng nặng, tàu chiến, hàng không và hệ thống tên lửa. Chúng tôi biết rằng họ sẽ phát triển chiến lược không quân tầm xa thông qua việc hiện đại hóa và chế tạo máy bay mới", ông nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Nga dự kiến ​​sẽ sản xuất gần 2.500 tên lửa có độ chính xác cao vào năm 2025, bao gồm các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh. Moscow đang tập trung nỗ lực phát triển tên lửa vào ba lĩnh vực: Mở rộng tầm bắn, cải thiện độ chính xác và nâng cao hiệu quả của đầu đạn.

Ngoài sản xuất tên lửa, Nga còn có kế hoạch sản xuất một loạt máy bay hiện đại trong năm 2025, bao gồm 57 máy bay chiến đấu như Su-57, Su-35, Su-34 và Su-30.

Quan chức này cho biết, gần 250 xe tăng T-90M, 1.100 xe bọc thép chở quân BTR-3 và BTR-82A cùng 365 hệ thống pháo binh cũng nằm trong danh sách sản xuất. Ông lưu ý rằng, Moscow đang đẩy mạnh cả việc phát triển vũ khí mới và hiện đại hóa kho vũ khí hiện có.

Ngoài tiết lộ về kho vũ khí của Nga, ông Vadym Skibitskyi cho biết, Ukraine đang giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ phương Tây và hiện đang thúc đẩy sản xuất quốc phòng nội địa. Trong năm 2025, Ukraine dự kiến ​​sẽ sản xuất 3.000 tên lửa và 30.000 máy bay không người lái tầm xa.