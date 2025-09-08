Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tình báo Ukraine tiết lộ kho vũ khí của Nga

Quỳnh Như

TPO - Nga có kế hoạch sản xuất 57 máy bay chiến đấu hiện đại, gần 250 xe tăng và 2.500 tên lửa các loại trong năm nay.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi, trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới, tiết lộ, Nga đang tập trung vào việc sản xuất các loại vũ khí hiệu quả trên chiến trường: Máy bay tấn công không người lái Geran, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và hệ thống tên lửa.

"Sản lượng máy bay không người lái của Nga, bao gồm các mẫu như Geran, Garpiya và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đang tăng lên đáng kể", ông nói.

5a8cfc72-7b17-4b8a-b4cf-754dab5340e6.jpg

Đại diện DIU bác bỏ tuyên bố rằng Nga sẽ cắt giảm ngân sách dành cho thiết bị hạng nặng để chuyển sang đầu tư cho máy bay không người lái và tên lửa.

"Nga đã xác định những yêu cầu chính mà họ đặt ra cho ngành công nghiệp quốc phòng về vũ khí hạng nặng, tàu chiến, hàng không và hệ thống tên lửa. Chúng tôi biết rằng họ sẽ phát triển chiến lược không quân tầm xa thông qua việc hiện đại hóa và chế tạo máy bay mới", ông nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Nga dự kiến ​​sẽ sản xuất gần 2.500 tên lửa có độ chính xác cao vào năm 2025, bao gồm các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh. Moscow đang tập trung nỗ lực phát triển tên lửa vào ba lĩnh vực: Mở rộng tầm bắn, cải thiện độ chính xác và nâng cao hiệu quả của đầu đạn.

Ngoài sản xuất tên lửa, Nga còn có kế hoạch sản xuất một loạt máy bay hiện đại trong năm 2025, bao gồm 57 máy bay chiến đấu như Su-57, Su-35, Su-34 và Su-30.

Quan chức này cho biết, gần 250 xe tăng T-90M, 1.100 xe bọc thép chở quân BTR-3 và BTR-82A cùng 365 hệ thống pháo binh cũng nằm trong danh sách sản xuất. Ông lưu ý rằng, Moscow đang đẩy mạnh cả việc phát triển vũ khí mới và hiện đại hóa kho vũ khí hiện có.

Ngoài tiết lộ về kho vũ khí của Nga, ông Vadym Skibitskyi cho biết, Ukraine đang giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ phương Tây và hiện đang thúc đẩy sản xuất quốc phòng nội địa. Trong năm 2025, Ukraine dự kiến ​​sẽ sản xuất 3.000 tên lửa và 30.000 máy bay không người lái tầm xa.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Nga #vũ khí hiện đại #máy bay chiến đấu #tên lửa #xe tăng #UAV #quân sự 2025 #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục