Nga tuyên bố vắc xin ung thư hoàn tất thử nghiệm tiền lâm sàng

Quỳnh Như

TPO - Vắc xin ung thư của Nga đã hoàn tất các thử nghiệm tiền lâm sàng, chứng minh tính an toàn và hiệu quả cao.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) cho biết, vắc xin ung thư của Nga đã hoàn tất các thử nghiệm tiền lâm sàng, chứng minh tính an toàn và hiệu quả cao.

"Trải qua nhiều năm nghiên cứu, trong đó 3 năm gần đây chúng tôi đã tập trung vào các nghiên cứu tiền lâm sàng bắt buộc... Vắc xin hiện đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức", bà Veronika Skvortsova cho biết.

vacxin.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Tass

Theo đại diện của FMBA, kết quả tiền lâm sàng đã xác nhận tính an toàn của vắc xin, ngay cả khi tiêm nhắc lại, đồng thời mang lại hiệu quả đáng kể.

Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận kích thước khối u giảm và sự tiến triển của khối u chậm lại từ 60% đến 80%, tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh lý. Ngoài ra, các nghiên cứu còn chỉ ra tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vắc xin.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) thứ 10 được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 3 đến ngày 6/9 với chủ đề "Viễn Đông - Hợp tác vì Hòa bình và Thịnh vượng". Chương trình bao gồm hơn 100 phiên họp chuyên đề, được chia thành bảy lĩnh vực. Diễn đàn đã quy tụ hơn 8.400 đại biểu đến từ hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quỳnh Như
