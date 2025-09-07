Tiết lộ mốc thời gian Mỹ chuyển tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine

TPO - Tờ Aviation Week đưa tin, lô 10 tên lửa hành trình tầm xa ERAM đầu tiên từ Mỹ sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 10.

Tháng 8/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Ukraine 3.350 tên lửa hành trình tầm xa ERAM và nhiều thiết bị liên quan, với giá trị ước tính 825 triệu USD.

Lô 840 tên lửa ERAM đầu tiên giao cho Ukraine dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026. Trong đó, lô thử nghiệm gồm 10 tên lửa ​​sẽ được chuyển giao cho Ukraine sớm nhất là vào tháng 10 năm nay.

Ảnh minh họa.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, ERAM được phát triển bởi Zone 5 Technologies và CoAspire. Đáng chú ý, loại vũ khí này được chế tạo trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 14 tháng kể từ khi công bố mời thầu dự án vào tháng 8/2024. Tên lửa đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên máy bay chiến đấu Douglas A-4 của Mỹ và MiG-29 của Ukraine.

Theo giới quan sát, tại Ukraine, những tên lửa này dự kiến sẽ được tích hợp trên máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29.