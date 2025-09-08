Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga đổi chiến thuật tấn công, sử dụng nhiều vũ khí hiện đại

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine tiết lộ Nga đã triển khai chiến thuật tấn công mới, sử dụng nhiều vũ khí hiện đại trong các cuộc không kích quy mô lớn.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công Ukraine và đang triển khai vũ khí hiện đại.

"Sau các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy Nga đang hiện đại hóa, nâng cấp tên lửa và máy bay không người lái (UAV)... Đồng thời, họ thường xuyên thay đổi chiến thuật tấn công", ông Vadym Skibitskyi nói.

d1fff06d-a82a-4d87-9319-283b42f07cc1.jpg
Ảnh minh họa.

Theo quan chức này, các cuộc tấn công trong tương lai của Nga có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, đặc biệt là máy bay không người lái mồi bẫy và tên lửa hành trình phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau.

Ông cũng lưu ý rằng, quân đội Nga đã có sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái. Nếu như trước đây, UAV được lập trình phóng thẳng đến một mục tiêu duy nhất thì hiện tại có thể thay đổi độ cao và quỹ đạo, khiến hệ thống phòng không khó đánh chặn hơn.

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đã nâng cấp tên lửa hành trình Kh-101 với những cải tiến liên quan đến hệ thống tác chiến điện tử, đầu đạn và sức công phá. Ngoài ra, tên lửa còn được cải thiện về khả năng dẫn đường để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử.

Được biết, trong cuộc tấn công đêm 6, rạng sáng ngày 7/9, Nga đã phóng 810 UAV (tấn công và mồi nhử), 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Giới quan sát quân sự mô tả đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong 3 năm xung đột Nga - Ukraine.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga tấn công Ukraine #vũ khí hiện đại #UAV nâng cấp #tên lửa hành trình #chiến thuật #tấn công quy mô lớn #đối phó phòng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục