Nga đổi chiến thuật tấn công, sử dụng nhiều vũ khí hiện đại

TPO - Quan chức Ukraine tiết lộ Nga đã triển khai chiến thuật tấn công mới, sử dụng nhiều vũ khí hiện đại trong các cuộc không kích quy mô lớn.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công Ukraine và đang triển khai vũ khí hiện đại.

"Sau các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy Nga đang hiện đại hóa, nâng cấp tên lửa và máy bay không người lái (UAV)... Đồng thời, họ thường xuyên thay đổi chiến thuật tấn công", ông Vadym Skibitskyi nói.

Ảnh minh họa.

Theo quan chức này, các cuộc tấn công trong tương lai của Nga có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, đặc biệt là máy bay không người lái mồi bẫy và tên lửa hành trình phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau.

Ông cũng lưu ý rằng, quân đội Nga đã có sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái. Nếu như trước đây, UAV được lập trình phóng thẳng đến một mục tiêu duy nhất thì hiện tại có thể thay đổi độ cao và quỹ đạo, khiến hệ thống phòng không khó đánh chặn hơn.

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đã nâng cấp tên lửa hành trình Kh-101 với những cải tiến liên quan đến hệ thống tác chiến điện tử, đầu đạn và sức công phá. Ngoài ra, tên lửa còn được cải thiện về khả năng dẫn đường để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử.

Được biết, trong cuộc tấn công đêm 6, rạng sáng ngày 7/9, Nga đã phóng 810 UAV (tấn công và mồi nhử), 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Giới quan sát quân sự mô tả đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong 3 năm xung đột Nga - Ukraine.