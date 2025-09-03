Loạt tên lửa Kalibr tập kích Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu quân sự Ukraine với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái. Trong đó, quân đội Nga đã phóng tới 16 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen.

Trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/9, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng 502 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy, cùng với 16 tên lửa Kalibr và 8 tên lửa hành trình Kh-101.

Cơ quan này cho biết, trong khi các máy bay không người lái đã được phóng từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk và Mũi Chauda ở Crimea thì tên lửa được phóng từ Biển Đen và Krasnodar.

Ảnh minh họa.

Tính đến 9h sáng ngày 3/9, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 430 máy bay không người lái và 21 tên lửa, trong khi 3 tên lửa và 69 UAV khác đã tấn công 14 khu vực. Mảnh vỡ từ các vũ khí bị bắn hạ đã rơi xuống 14 khu vực khác. Cuộc tấn công của Nga vẫn đang diễn ra vì một số máy bay không người lái còn trong không phận Ukraine.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động.

"Bộ Chỉ huy tác chiến kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Cơ quan này lưu ý, các bước được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.