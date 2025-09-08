Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ: Băng đảng áo đen táo tợn cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Minh Hạnh

TPO - Đoạn video từ camera giám sát cho thấy, một băng cướp che kín mặt xông vào cửa hàng trang sức Kim Hung ở California (Mỹ), đập phá và tấn công chủ cửa hàng khiến ông bị đột quỵ.

Toàn cảnh vụ cướp. (Nguồn: X)

Theo tờ New York Post, vụ việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 5/9, tại cửa hàng trang sức Kim Hung ở San Jose (California).

Video từ camera giám sát bên trong cửa hàng cho thấy một chiếc xe SUV đã húc đổ cửa kính, sau đó một băng cướp mặc đồ đen, che kín mặt ập vào cửa hàng, yêu cầu mọi người nằm xuống.

Băng cướp - hầu hết mang theo búa và rìu - bắt đầu đập phá các tủ trưng bày của cửa hàng, cướp vàng cùng trang sức.

Người chủ 88 tuổi bị một trong những kẻ tấn công đẩy ngã xuống đất khi ông cố gắng ngăn băng cướp phá hoại cửa hàng của mình.

Chỉ vài phút sau khi đột nhập, một chiếc xe bên ngoài bấm còi inh ỏi, khiến các nghi phạm bỏ chạy.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm - một trong số mang súng - đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều phương tiện.

kim-hung-jewelry-store-dramatic-2.jpg
kim-hung-jewelry-store-dramatic-1.jpg
Băng cướp xông vào đẩy ngã chủ cửa hàng. (Ảnh chụp màn hình)

Một người bạn của chủ cửa hàng trang sức, Chris Moore, cho biết người đàn ông 88 tuổi này đã bị đột quỵ và bị thương do mảnh kính vỡ khi bị đẩy ngã xuống đất. Ông đã được điều trị và được xuất viện.

Thiệt hại cơ sở vật chất tại cửa hàng ước tính từ 50.000 đến 100.000 đô la, nhưng cửa hàng chưa tiết lộ giá trị số trang sức bị đánh cắp.

Sở Cảnh sát San Jose đã mở cuộc điều tra về vụ cướp táo tợn này.

“Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện”, một phát ngôn viên của sở cảnh sát nói với tờ San Francisco Chronicle. “Những tên cướp vẫn chưa được xác định danh tính và vẫn đang lẩn trốn”.

Thị trưởng San Jose Matt Mahan cho biết, đoạn video ghi lại vụ cướp đã khiến ông tức giận.

“Thật kinh hoàng. Chứng kiến ​​cảnh người cao tuổi bị tấn công khiến tôi sôi máu”, ông Mahan viết trong một bài đăng trên X. “Những kẻ tấn công cần phải chịu hậu quả nặng nề cho hành động của mình. Tôi đã liên lạc với cảnh sát trưởng của chúng tôi và sẽ theo dõi sát sao cuộc điều tra".

Minh Hạnh
New York Post
#cướp #tiệm vàng #trang sức #California #cửa hàng trang sức #cảnh sát Mỹ

