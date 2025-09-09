Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga được trao tặng huân chương

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao Huân chương Dũng cảm tặng tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là Tổng tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Ảnh: Reuters)

Huân chương Dũng cảm, một huân chương nhà nước danh giá, đã được trao tặng tướng Gerasimov (70 tuổi) "vì lòng dũng cảm, sự can đảm và cống hiến, thể hiện trong việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự", theo một sắc lệnh được công bố vào cuối ngày 8/9.

Ông Gerasimov được cho là đang giữ một trong ba chiếc vali hạt nhân của Nga, có thể truyền lệnh tấn công hạt nhân. Ông từng đóng vai trò chủ chốt trong sự hỗ trợ quân sự mang tính thay đổi cục diện của Nga cho cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Gerasimov làm người lãnh đạo chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 1/2023.

Phát biểu hồi cuối tháng 8, ông Gerasimov cho biết, lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ dọc theo gần như toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine.

Theo ông Gerasimov, Nga đã thực hiện 76 cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine trong mùa xuân và mùa hè này, tập trung vào việc phá hủy các địa điểm sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa và máy bay không người lái.

Ông Gerasimov cho biết, từ tháng 3 đến nay, quân đội Nga đã giành thêm 3.500 km2 lãnh thổ Ukraine và giành quyền kiểm soát 149 ngôi làng.

Trong tháng này, các lực lượng Nga đã bắt đầu tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine. Theo Tổng tham mưu Gerasimov, bảy ngôi làng trong khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Minh Hạnh
Reuters
