Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Nga không có ý định trả đũa doanh nghiệp phương Tây

Minh Hạnh

TPO - Nga không có kế hoạch trả đũa những doanh nghiệp phương Tây đã cắt đứt quan hệ và gây sức ép với Mátxcơva về cuộc xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

1379789.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Mátxcơva hôm 8/9, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không có ý định "trả thù hay trút giận" lên những công ty đã quyết định ủng hộ các chính phủ phương Tây và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Mátxcơva.

“Khi các đối tác phương Tây cũ của chúng tôi tỉnh ngộ, chúng tôi sẽ không đẩy họ ra xa. Nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ rằng, khi họ rời đi theo lệnh của các nhà lãnh đạo chính trị, họ đã thể hiện mình là những người không đáng tin cậy”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, bất kỳ khả năng tiếp cận thị trường nào trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các công ty này có gây ra rủi ro cho các lĩnh vực thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh của Nga hay không.

Ông nhấn mạnh, rằng Nga luôn sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập. “Chúng ta sống trên một hành tinh nhỏ bé. Việc xây dựng 'Bức tường Berlin' là phong cách phương Tây. Chúng tôi không muốn xây dựng bất kỳ bức tường nào”, ông nói, ám chỉ biểu tượng của Chiến tranh Lạnh đã chia cắt thủ đô nước Đức từ năm 1961 đến năm 1989.

“Chúng tôi muốn làm việc một cách trung thực, và nếu các đối tác sẵn sàng làm điều tương tự trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả mọi người”, Ngoại trưởng Nga nói và chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump là một ví dụ về sự hợp tác mang tính xây dựng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6/9 cho biết, các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón trở lại Nga nếu họ không hỗ trợ quân đội Ukraine và đáp ứng các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động Nga, bao gồm cả việc trả lương đúng hạn.

Trong bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ chủ nghĩa biệt lập, nhấn mạnh rằng Nga muốn tránh việc tự cô lập mình trong "vỏ bọc quốc gia" vì điều đó sẽ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh. "Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra ngoài. Những ai muốn quay lại đều được chào đón", ông nói.

Minh Hạnh
RT
#Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov #Nga #phương Tây #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục