Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Nga không có ý định trả đũa doanh nghiệp phương Tây

TPO - Nga không có kế hoạch trả đũa những doanh nghiệp phương Tây đã cắt đứt quan hệ và gây sức ép với Mátxcơva về cuộc xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Mátxcơva hôm 8/9, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không có ý định "trả thù hay trút giận" lên những công ty đã quyết định ủng hộ các chính phủ phương Tây và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Mátxcơva.

“Khi các đối tác phương Tây cũ của chúng tôi tỉnh ngộ, chúng tôi sẽ không đẩy họ ra xa. Nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ rằng, khi họ rời đi theo lệnh của các nhà lãnh đạo chính trị, họ đã thể hiện mình là những người không đáng tin cậy”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, bất kỳ khả năng tiếp cận thị trường nào trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các công ty này có gây ra rủi ro cho các lĩnh vực thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh của Nga hay không.

Ông nhấn mạnh, rằng Nga luôn sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập. “Chúng ta sống trên một hành tinh nhỏ bé. Việc xây dựng 'Bức tường Berlin' là phong cách phương Tây. Chúng tôi không muốn xây dựng bất kỳ bức tường nào”, ông nói, ám chỉ biểu tượng của Chiến tranh Lạnh đã chia cắt thủ đô nước Đức từ năm 1961 đến năm 1989.

“Chúng tôi muốn làm việc một cách trung thực, và nếu các đối tác sẵn sàng làm điều tương tự trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả mọi người”, Ngoại trưởng Nga nói và chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump là một ví dụ về sự hợp tác mang tính xây dựng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6/9 cho biết, các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón trở lại Nga nếu họ không hỗ trợ quân đội Ukraine và đáp ứng các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động Nga, bao gồm cả việc trả lương đúng hạn.

Trong bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ chủ nghĩa biệt lập, nhấn mạnh rằng Nga muốn tránh việc tự cô lập mình trong "vỏ bọc quốc gia" vì điều đó sẽ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh. "Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra ngoài. Những ai muốn quay lại đều được chào đón", ông nói.