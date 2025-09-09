Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Francois Bayrou bị bãi nhiệm, Chính phủ Pháp sụp đổ

Minh Hạnh

TPO - Chính phủ Pháp đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Francois Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại quốc hội hôm 8/9. Ông Bayrou là thủ tướng thứ hai liên tiếp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron bị bãi nhiệm.

uxp4rfm5efpobckr3eqz2223v4.jpg
Thủ tướng Pháp François Bayrou tại cuộc họp ngày 8/9. (Ảnh: Reuters)

Một kiến ​​nghị bất tín nhiệm tại Quốc hội cần ít nhất 288 phiếu để được thông qua. Kiến nghị hôm 8/9 đã nhận được 364 phiếu thuận, với sự ủng hộ của Mặt trận Bình dân Mới cánh tả và đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua về ngân sách thắt lưng buộc bụng của ông Bayrou.

Sau khi vượt qua nhiều lần bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đó, ông Bayrou đã tự mình triệu tập cuộc bỏ phiếu này, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho đề xuất tiết kiệm gần 44 tỷ euro để giảm bớt gánh nặng nợ công của Pháp, trước khi ngân sách được trình lên Quốc hội vào tháng 10.

Thủ tướng Bayrou, người từng nhiều lần cảnh báo nợ công của Pháp đang gây ra "mối nguy hiểm chết người" cho đất nước, dường như đã chấp nhận số phận của mình. Trong một phát biểu cay đắng hôm 7/9, ông Bayrou đã chỉ trích các đảng đối lập mà ông cho là "ghét nhau" nhưng lại liên kết với nhau để "lật đổ chính phủ".

Ông Bayrou là thủ tướng Pháp thứ hai liên tiếp bị bãi nhiệm, sau khi ông Michel Barnier bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái chỉ sau ba tháng tại nhiệm, và là thủ tướng thứ sáu phục vụ dưới thời Tổng thống Macron kể từ khi ông đắc cử lần đầu vào năm 2017.

Việc ông Bayrou bị phế truất đã khiến tổng thống Pháp phải đứng trước hai lựa chọn: Bổ nhiệm một thủ tướng thuộc đảng Xã hội để thông qua ngân sách, việc này đồng nghĩa với từ bỏ quyền kiểm soát chính sách đối nội, hoặc tổ chức một cuộc bầu cử sớm mà các cuộc thăm dò cho thấy sẽ có lợi cho đảng Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen.

Với tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Macron đã chạm mức thấp kỷ lục, bất kỳ lựa chọn nào cũng có nguy cơ làm suy yếu thêm vị thế tổng thống của ông Macron. Các nhà phân tích cảnh báo, rằng nếu thị trường mất niềm tin vào khả năng kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công ngày càng tăng của Pháp, thì đất nước này có thể phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn tương tự như thời kỳ thủ tướng ngắn ngủi của bà Liz Truss tại Anh.

Trong thời gian ngắn hạn, Tổng thống Emmanuel Macron - người đang đối mặt với lời kêu gọi giải tán quốc hội và từ chức từ phe đối lập - sẽ phải tìm kiếm một thủ tướng mới. Văn phòng của ông cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của chính phủ tiếp theo sẽ là thông qua ngân sách, thách thức tương tự mà ông Bayrou đã phải đối mặt khi nhậm chức cách đây 9 tháng. Việc giành được sự ủng hộ của một quốc hội bị chia rẽ cũng sẽ khó khăn không kém.

"Các vị có quyền lật đổ chính phủ, nhưng các vị không có quyền xóa bỏ thực tế", ông Bayrou nói với các nghị sĩ trước khi thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

"Thực tế sẽ vẫn còn đó: Chi phí sẽ tiếp tục tăng, và gánh nặng nợ nần, vốn đã không thể chịu đựng được, sẽ ngày càng nặng nề và tốn kém hơn", ông nói.

Văn phòng của ông Bayrou cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào hôm nay (9/9).

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Thủ tướng Pháp Francois Bayrou #Chính phủ Pháp #bầu cử Pháp #nợ công Pháp #Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

