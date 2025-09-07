Pháp nợ nần chồng chất, nguy cơ khủng hoảng khu vực đồng euro

TPO - Khi chính phủ Pháp bên bờ vực sụp đổ vì kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", đang có nhiều lo ngại tình hình nợ của nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU) sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tháp Eiffel của Pháp. Ảnh: dpa

Khả năng cao Thủ tướng Francois Bayrou sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp vào ngày 8/9, khi Chính phủ Pháp hiện tại không có đủ đa số cần thiết để thúc đẩy kế hoạch cắt giảm ngân sách nhằm kiềm chế nợ công của nước này.

Vẫn chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cuộc bầu cử mới có thể diễn ra như yêu cầu của đảng cực hữu RN, hoặc Tổng thống Emmanuel Macron có thể thành lập một chính phủ thiểu số khác.

Về kinh tế, điều gây lo ngại nhất là tình hình nợ nần chồng chất của Pháp. Về con số tuyệt đối, Pháp hiện có mức nợ quốc gia nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trong EU.

Nợ công của Pháp đã tăng lên khoảng 3,35 nghìn tỷ euro (3,9 nghìn tỷ USD), tương đương khoảng 113% GDP, và dự kiến ​​sẽ tăng lên 125% vào năm 2030.

Tỷ lệ nợ trên GDP của Pháp cao đến mức cho đến nay mới có Hy Lạp và Ý từng vượt qua mức cao như vậy trong Liên minh châu Âu. Với thâm hụt ngân sách từ 5,4% - 5,8% trong năm nay, Pháp cũng là quốc gia có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất trong 27 quốc gia EU.

Để đạt được mục tiêu giảm thâm hụt xuống 3% như tiêu chuẩn của EU, tiết kiệm là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, việc cắt giảm chi tiêu hiện nay là điều không thể chấp nhận được về mặt chính trị. Các thị trường tài chính phản ứng bằng cách tăng phí bảo hiểm rủi ro với trái phiếu Pháp. Trong khi trái phiếu Đức có lãi suất khoảng 2,7%, Chính phủ Pháp phải trả lãi suất gần 3,5% cho khoản nợ của mình.

Theo ông Friedrich Heinemann, nhà kinh tế tại Trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Âu Leibniz thuộc ZEW tại Mannheim, Đức, sự ổn định của đồng tiền chung châu Âu sẽ là vấn đề đáng lo nếu tình hình tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Đúng vậy, chúng ta nên lo lắng. Khu vực đồng euro hiện không ổn định. Chúng ta phải tự hỏi điều này sẽ đi về đâu nếu một quốc gia lớn như Pháp, nơi đã chứng kiến ​​tỷ lệ nợ tăng đều đặn trong những năm gần đây, giờ lại phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa", ông Heinemannnói với DW.

Tại Pháp, bất kỳ khi nào chính phủ đề xuất biện pháp "thắt lưng buộc bụng" hoặc cải cách kinh tế, các đảng phái cả cánh tả và cánh hữu đều lên tiếng chỉ trích và vận động dư luận đứng về phía họ.

Tình hình bất ổn của Pháp diễn ra vào thời điểm EU đang xung đột với Mỹ về chính sách thương mại, bao gồm việc Pháp đề xuất tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Đây là thời điểm không thích hợp để EU tỏ ra yếu thế vì tình trạng bế tắc chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai của họ.