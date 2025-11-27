Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy một người sống sót trong vụ cháy khu chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc)

Minh Hạnh

TPO - Một người sống sót đã được giải cứu khỏi khu nhà ở Wang Fuk Court, Sở Cứu hỏa Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết tối 27/11, trong bối cảnh số người thiệt mạng vì vụ cháy đã lên tới ít nhất 65 người.

image-5.jpg
Hiện trường vụ cháy khu nhà ở Wang Fuk Court. (Ảnh: AP)

Theo đài truyền hình RTHK, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy một người đàn ông còn sống trên tầng 16 của tòa nhà Wang Tai House, một trong những tòa nhà thuộc Wang Fuk Court.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của người đàn ông này hiện chưa được công bố.

Ngoài 65 người thiệt mạng, khoảng 70 người khác đã bị thương trong vụ cháy. Trong số đó, một lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 10 lính cứu hỏa khác bị thương.

Chiều 27/11, gần 24h sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa vẫn gặp nhiều khó khăn để tiếp cận những cư dân có khả năng bị mắc kẹt trên các tầng cao của Wang Fuk Court.

Khu nhà nằm ở phía bắc quận Tai Po, có 2.000 căn hộ trong tám tòa nhà, là nơi sinh sống của hơn 4.600 người.

Chính quyền địa phương cho biết, đám cháy ở cả bảy tòa nhà hiện đã "cơ bản được kiểm soát". Mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy sẽ nhận được 10.000 đô la Hồng Kông (khoảng 1.200 USD) tiền cứu trợ từ chính quyền. Hồng Kông cũng đang thành lập một quỹ hỗ trợ cho khu nhà ở Wang Fuk Court, trị giá 300 triệu đô la Hồng Kông (38,5 triệu USD).

Tính đến chiều 27/11, vẫn có khoảng gần 300 người mất tích sau vụ cháy.

Khoảng 500 người hiện đang trú ẩn tại chín trung tâm sơ tán. Những cư dân bị ảnh hưởng sẽ được 250 bác sĩ và 250 nhân viên y tế khác chăm sóc.

Minh Hạnh
CNN
#cháy chung cư Hồng Kông #Trung Quốc #giàn giáo tre #Wang Fuk Court #cứu hỏa

