Thế giới

Google News

Trung Quốc: Tàu hỏa đâm trúng nhóm công nhân bảo trì đường ray, gây thương vong nặng nề

Minh Hạnh

TPO - Một đoàn tàu đã đâm vào nhóm công nhân bảo trì đường sắt ở thị trấn Lạc Dương (Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), khiến nhiều người thương vong.

Các quan chức Côn Minh cho biết, đoàn tàu nói trên đang thử nghiệm thiết bị phát hiện động đất, nhưng bất ngờ đâm vào nhóm công nhân trên một đoạn đường ray cong tại ga đường sắt thị trấn Lạc Dương.

Vụ việc khiến 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Nguyên nhân sự cố đang được giới chức nước này điều tra. Đây được coi là vụ tai nạn đường sắt khiến nhiều người chết nhất trong hơn một thập kỷ qua ở Trung Quốc.

Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc là mạng lưới lớn nhất thế giới, trải dài hơn 160.000 km và thực hiện hàng tỷ chuyến đi mỗi năm.

Trước đó, hồi năm 2021, một đoàn tàu ở tỉnh Cam Túc (tây bắc Trung Quốc) đã đâm vào nhóm công nhân trên một đoạn đường sắt Lan Châu - Tân Cương. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc #tàu hỏa #đường ray #Côn Minh #tai nạn đường ray

