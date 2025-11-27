Nga giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố 'còn quá sớm để nói về thỏa thuận hòa bình'

TPO - Nga tuyên bố sẽ không nhượng bộ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, sau khi đoạn ghi âm cuộc gọi bị rò rỉ liên quan đến đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho thấy ông đã tư vấn cho Mátxcơva về cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu với các phóng viên tại Mátxcơva hôm 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: “Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào hay bất kỳ sự đầu hàng nào trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với những điểm then chốt”.

Cùng ngày, khi được phóng viên hỏi liệu các bên đã tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Còn quá sớm để nói về điều đó”.

Theo kế hoạch, đặc phái viên Witkoff cùng các quan chức cấp cao sẽ đến Mátxcơva vào tuần tới để hội đàm với lãnh đạo Nga về một kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm ở Ukraine.

Con rể ông Trump, Jared Kushner - người đã giúp đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza - cũng sẽ góp mặt trong phái đoàn Mỹ.

Chính sách của Mỹ đối với vấn đề Nga - Ukraine đã thay đổi đáng kể từ mùa hè. Thời điểm đó, hội nghị thượng đỉnh Alaska được sắp xếp vội vàng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên lo ngại rằng Washington đã sẵn sàng chấp nhận nhiều yêu cầu của Nga.

Mới đây nhất, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ khiến châu Âu và Kiev tin rằng ông Trump có thể thúc đẩy Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Mátxcơva.

Kế hoạch này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt bất thường từ các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông Trump.

Nghị sĩ Brian Fitzpatrick đã kêu gọi thay đổi chiến lược, mô tả cuộc gọi bị rò rỉ giữa ông Witkoff và trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov là "một vấn đề lớn”. Trong cuộc gọi, đặc phái viên Witkoff đã tư vấn cho ông Ushakov về cách trình bày kế hoạch hòa bình với Tổng thống Trump.

“Cuộc gọi là một trong nhiều lý do tại sao những màn trình diễn và các cuộc họp bí mật này cần phải chấm dứt”, nghị sĩ Fitzpatrick nói.

Đồng quan điểm, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết Nga không nên được khen thưởng. "Một thỏa thuận mang lại sự hung hăng sẽ chẳng đáng giá gì. Nước Mỹ không phải là một trọng tài trung lập, và chúng ta không nên hành động như vậy", ông viết trên mạng xã hội X.

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã gạt đi câu hỏi của một phóng viên về lý do vì sao ông Witkoff dường như đang hướng dẫn các quan chức Nga như "một người làm ăn buôn bán".

Nhưng Nga cho biết vụ rò rỉ thông tin này là một nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.