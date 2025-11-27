Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố 'còn quá sớm để nói về thỏa thuận hòa bình'

Minh Hạnh

TPO - Nga tuyên bố sẽ không nhượng bộ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, sau khi đoạn ghi âm cuộc gọi bị rò rỉ liên quan đến đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho thấy ông đã tư vấn cho Mátxcơva về cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump.

1315125.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu với các phóng viên tại Mátxcơva hôm 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: “Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào hay bất kỳ sự đầu hàng nào trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với những điểm then chốt”.

Cùng ngày, khi được phóng viên hỏi liệu các bên đã tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Còn quá sớm để nói về điều đó”.

Theo kế hoạch, đặc phái viên Witkoff cùng các quan chức cấp cao sẽ đến Mátxcơva vào tuần tới để hội đàm với lãnh đạo Nga về một kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm ở Ukraine.

Con rể ông Trump, Jared Kushner - người đã giúp đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza - cũng sẽ góp mặt trong phái đoàn Mỹ.

Chính sách của Mỹ đối với vấn đề Nga - Ukraine đã thay đổi đáng kể từ mùa hè. Thời điểm đó, hội nghị thượng đỉnh Alaska được sắp xếp vội vàng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên lo ngại rằng Washington đã sẵn sàng chấp nhận nhiều yêu cầu của Nga.

Mới đây nhất, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ khiến châu Âu và Kiev tin rằng ông Trump có thể thúc đẩy Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Mátxcơva.

Kế hoạch này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt bất thường từ các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông Trump.

Nghị sĩ Brian Fitzpatrick đã kêu gọi thay đổi chiến lược, mô tả cuộc gọi bị rò rỉ giữa ông Witkoff và trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov là "một vấn đề lớn”. Trong cuộc gọi, đặc phái viên Witkoff đã tư vấn cho ông Ushakov về cách trình bày kế hoạch hòa bình với Tổng thống Trump.

“Cuộc gọi là một trong nhiều lý do tại sao những màn trình diễn và các cuộc họp bí mật này cần phải chấm dứt”, nghị sĩ Fitzpatrick nói.

Đồng quan điểm, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết Nga không nên được khen thưởng. "Một thỏa thuận mang lại sự hung hăng sẽ chẳng đáng giá gì. Nước Mỹ không phải là một trọng tài trung lập, và chúng ta không nên hành động như vậy", ông viết trên mạng xã hội X.

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã gạt đi câu hỏi của một phóng viên về lý do vì sao ông Witkoff dường như đang hướng dẫn các quan chức Nga như "một người làm ăn buôn bán".

Nhưng Nga cho biết vụ rò rỉ thông tin này là một nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Nga #Ukraine #đàm phán hòa bình #kế hoạch hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục