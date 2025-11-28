Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga cảnh báo phòng tuyến của Ukraine ở Zaporozhye đang bị kéo căng, có nguy cơ sụp đổ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, toàn bộ tiền tuyến của Ukraine tại tỉnh Zaporozhye đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ, sau khi các tuyến phòng thủ kiên cố bị xuyên thủng trong một cuộc tấn công chớp nhoáng.

1459041.jpg
(Ảnh: Tass)

Ông Putin đưa ra phát biểu này trong một cuộc họp báo tại Kyrgyzstan hôm 27/11, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Nói về xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Putin xác nhận quân đội nước này đang tiến công nhanh chóng vào thị trấn Huliaipole do Ukraine kiểm soát ở Zaporozhye. Ông tuyên bố nhóm quân Vostok đã đột phá qua các vị trí của Ukraine trên ranh giới giữa lãnh thổ do Nga kiểm soát và tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine.

“Nhóm Dniepr của chúng ta đối mặt với họ ở một bên, trong khi nhóm Vostok đang bao vây họ từ phía bắc. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraine”, ông nói.

Những thắng lợi mới nhất của Nga trên tiền tuyến đã được phương Tây, những người "nhận thức được hậu quả tiềm tàng" của tình hình, ghi nhận. Ông Putin nói thêm, rằng các đồng minh Ukraine đang thúc đẩy việc chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt trước khi toàn bộ tiền tuyến "sụp đổ" và quân đội Ukraine hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Ông Putin cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhân lực của quân đội Ukraine đang trở nên nghiêm trọng hơn, và khoảng cách giữa tổn thất và tăng viện chắc chắn sẽ ngày càng lớn hơn.

1459377.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 27/11. (Ảnh: Tass)

Điều kiện chấm dứt xung đột

Tổng thống Putin cho biết, lệnh ngừng bắn chỉ có thể được tuyên bố nếu Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đã sáp nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận.

"Chúng tôi vẫn đang nhận được những lời kêu gọi ngừng bắn ở khắp nơi. Quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, và sau đó các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút quân, chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng các biện pháp quân sự", Tổng thống Putin tuyên bố mà không nêu tên các vùng lãnh thổ đang được đề cập.

Mátxcơva đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột và ký kết một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng điều này sẽ chỉ cho phép Kiev và các nước phương Tây dành thời gian và bổ sung cả nhân lực lẫn vũ khí cho quân đội Ukraine. Đồng thời, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết các cuộc giao tranh thông qua ngoại giao.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Tổng thống Nga Vladimir Putin #lệnh ngừng bắn

