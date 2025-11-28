Đàm phán chưa có kết quả, Nga - Ukraine tiếp tục giằng co quyết liệt ở Pokrovsk

TPO - Tại “chảo lửa" Donetsk, các đơn vị tấn công của Nga đã tiến vào phía bắc thành phố Pokrovsk, đồng thời giành được một ngôi làng ở phía nam thị trấn Siversk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 27/11.

Theo thông báo mới nhất từ Mátxcơva, các đơn vị thuộc cụm quân số 2 của Nga đang tiến công quyết liệt ở miền trung và miền bắc Pokrovsk. Cùng lúc đó, họ tiếp tục tiến về phía đông, tây và nam Myrnohrad, đồng thời giành được làng Vasiukivka - nằm ở phía đông nam thị trấn Siversk - với mục tiêu thực hiện chiến dịch gọng kìm.

Reuters không thể xác minh các tuyên bố trên chiến trường. Quân đội Ukraine cho biết đã ngăn chặn 57 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Pokrovsk và đang loại bỏ các đơn vị Nga trong thành phố.

Lực lượng Nga tiếp tục tiến quân tại một số điểm dọc theo tiền tuyến, đặc biệt là ở các khu vực Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, trong bối cảnh Mỹ đang thảo luận về một kế hoạch hòa bình khả thi nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Mátxcơva cho biết, việc giành được Pokrovsk - mà truyền thông Nga mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk" - sẽ tạo tiền đề quân đội Nga để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Bản đồ cập nhật cho thấy Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, và quân đội Ukraine bị bao vây tại Myrnohrad lân cận.

Năm ngoái, Nga đã thay đổi chiến thuật chiến trường. Thay vì tấn công trực diện vào các thành phố, họ bắt đầu phát triển các chiến dịch gọng kìm quanh một số địa điểm then chốt nhằm giảm thiểu thương vong và buộc Kiev phải rút quân hoặc đối mặt với nguy cơ bị bao vây.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng nước này đã xâm nhập phòng tuyến của Ukraine ở phía bắc Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Blog quân sự DeepState xác nhận, quân đội Nga đã kiểm soát làng Zelenyi Hai ở Zaporizhzhia, đồng thời tiến quân gần Vysoke và Yablukove, hai ngôi làng nằm chếch về phía nam và phía bắc của làng Zelenyi Hai.