Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) vào tối 27/11.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27/11, khói đen, lửa bốc cao từ một công ty thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ tổ chức dập lửa, triển khai các phương án ngăn cháy lan.

Đến khoảng 22 giờ ngày 27/11, các lực lượng chức năng vẫn tập trung dập lửa, khống chế đám cháy. Hiện đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy.

Được biết, công ty xảy ra vụ cháy là doanh nghiệp chuyên sản xuất tã dán trẻ em, tã người lớn, băng vệ sinh, khăn giấy và miếng lót sơ sinh. Sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu sang thị trường ở nhiều nước.