Nghĩa tình người Bắc Ninh

TPO - Khi những hình ảnh từ vùng lũ Nam Trung Bộ liên tục hiện lên với cảnh nhà cửa ngập sâu, tại Bắc Ninh, những tấm lòng nhân ái đã âm thầm chung tay hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Làm cả ngày nghỉ để giúp bà con vùng lũ

Bằng tất cả sự sẻ chia chân thành, người dân và các lực lượng của tỉnh Bắc Ninh đã cùng nhau gom góp từng tấm chăn, bộ quần áo, thùng sữa, thậm chí cả những đồng tiền chắt chiu… để gửi người dân vùng lũ đang oằn mình chống chọi. Đó là nghĩa tình, là tình đồng bào thấm đẫm qua từng đôi bàn tay, từng giọt mồ hôi.

Tại công an phường Hạp Lĩnh, căn phòng nhỏ như chật hơn bởi sự tất bật của các cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá Ngô Thị Nhung - Hội phó Chi hội Phụ nữ Công an phường Hạp Lĩnh - xúc động kể về buổi vận động chớp nhoáng.

Phụ nữ Công an phường Hạp Lĩnh quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ.

“Từ 8h đến 15h Chủ nhật, chúng tôi đi vận động giúp đỡ bà con vùng lũ lụt. Không ngờ chỉ trong một ngày mà có nhiều người ủng hộ đến vậy” chị Nhung kể.

Những bao quần áo, chăn màn được tiếp nhận liên tục. Cả đội làm không ngừng tay để phân loại, gấp gọn, đóng kiện hàng hóa. Đến 22h ngày 23/11, gần 2 tấn chăn, quần áo đã hoàn tất chuyển về Công an tỉnh Bắc Ninh.

“Thấy bà con vùng lũ khó khăn là không ai đành lòng. Mình giúp được chút nào hay chút đó, một nắm khi đói bằng một gói khi no”, chị Nhung chia sẻ. Cả đội ai cũng mệt nhưng ánh mắt đều rạng rỡ vì đã kịp gửi yêu thương vào bà con vùng lũ.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh phân loại quần áo để ủng hộ bà con vùng lũ ở tỉnh Phú Yên (cũ).

Trung tá Ngô Thị Anh Minh - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết chỉ trong hai ngày vận động, chị em phụ nữ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyên góp được khoảng 12 tấn quần áo và chăn mới, 70 thùng sữa và khoảng 100 triệu đồng. Ngày 26/11, ô tô của Công an tỉnh Bắc Ninh xuất phát, mang theo tất cả tấm lòng của chị em phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh vào Đắk Lắk.

Tấm lòng từ các bạn trẻ

Trung tâm Y tế Yên Phong (Bắc Ninh) đã kêu gọi các cán bộ, nhân viên ủng hộ khẩn cấp bà con vùng lũ lụt. 45 người (chủ yếu là đoàn viên) của trung tâm tham gia đóng thuốc và quần áo để gửi tặng bà con vùng lũ ở tỉnh Phú Yên (cũ). Những thùng thuốc hạ sốt, giảm đau, điều trị da liễu, sát khuẩn, dị ứng… được chia thành 1.000 suất để kịp gửi vào vùng lũ.

“Tôi thương nhất là trẻ em và người già chạy lũ. Mỗi viên thuốc lúc này là hơi ấm cho bà con”, chị Lê Thị Bạch Như - Phó Khoa Dược và Vật tư, Thiết bị y tế Trung tâm Y tế Yên Phong nghẹn giọng.

Chị Nguyễn Thị Chuyên - Trưởng phòng Điều dưỡng, Công tác xã hội Trung tâm Y tế Yên Phong - cho biết toàn trung tâm có hơn 300 cán bộ tham gia ủng hộ với 500 bộ quần áo và 48 triệu đồng tiền mặt. Chị cùng nhiều nhân viên trực tiếp gấp, phân loại quần áo theo từng độ tuổi để “khi đến tay bà con phải sạch sẽ, chỉn chu nhất”.

Các bạn trẻ ở Trung tâm Y tế Yên Phong đóng hàng hóa gửi bà con vùng lũ.

Ở xã Hiệp Hòa, tuổi trẻ cũng không đứng ngoài cuộc. Anh Trần Tuấn Hiệp - Phó Chủ tịch Hội LHTN xã Hiệp Hòa, Chủ nhiệm CLB Chung một tấm lòng - đã cùng các thành viên vận động được khoảng 250 triệu đồng để ủng hộ bà con vùng lũ. Tối 25/11, anh và các thành viên trực tiếp vào vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để trao tận tay bà con.

“Nhìn từng mái nhà bị nước cuốn, không ai không xót. Chúng tôi đi không chỉ trao tiền mà còn trao niềm tin để bà con đứng dậy” - anh Hiệp chia sẻ.

Giữa lúc bà con vùng lũ lụt căng mình vượt qua khó khăn, nghĩa tình người Bắc Ninh đang tiếp tục nối dài. Mỗi bộ quần áo, mỗi viên thuốc, mỗi đồng tiền đều chứa đựng sự sẻ chia.