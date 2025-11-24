Vùng lũ ơi! Bà con không đơn độc

TPO - Từ Hà Nội đến Huế, từ TPHCM đến các tỉnh miền Tây, chính quyền và người dân từ già đến trẻ đang hướng về bà con vùng lũ Nam Trung Bộ bằng tất cả trái tim. Hãy vững vàng, bởi bà con không đơn độc.

Mấy hôm nay, từ Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Quảng Trị đến Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây… hàng chục nghìn người không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đã đứng dậy, gom góp từng thùng mì, bao gạo, chăn mền, thuốc men, từng đồng tiền nhỏ… rồi gửi lên xe, lên tàu, hướng về vùng lũ với một niềm tin duy nhất “không bỏ bà con một mình”.

Người dân gom góp nhu yếu phẩm đến 14 nhà ga metro số 1 ở TPHCM để gửi cho bà con vùng lũ Khánh Hoà, Đắk Lắk.

Trong hai ngày 21 và 22/11, toàn tuyến Tuyến Metro số 1 ở TPHCM đã được trưng dụng thành 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Từ sáng sớm, dòng người mang chăn ấm, mì tôm, gạo, nước uống, thuốc men thiết yếu… đổ về các ga. Nhìn cảnh các bao gạo xếp thành hàng dài, nhiều thùng hàng ghi vội dòng chữ: “Tặng đồng bào miền lũ”, cảm giác đoàn kết, sẻ chia lan toả mạnh mẽ.

Trong đêm 21/11, 15 tấn hàng cứu trợ đã xuất phát ngay từ TPHCM hướng về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Ở 14 ga metro làm điểm tiếp nhận, hàng hóa được người dân và tình nguyện viên phân loại rõ: quần áo nam/nữ/trẻ em, nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng…và tức tốc gửi đến bà con vùng lũ.

Miền Trung vừa trải qua mưa lũ nhưng xứ Huế, một trong những nơi chịu ảnh hưởng vẫn không đứng bên lề. Bà con ở hàng loạt phường xã của TP Huế - nơi vừa được cứu trợ chưa lâu, nay họ lại gom góp từng bao gạo, chai dầu ăn, ít tiền mặt để gửi vào Khánh Hòa, Đắk Lắk. Dù nhà còn ngập nước, tài sản còn chưa phục hồi, nhiều người dân vẫn gom góp, bởi họ hiểu “Bà con nơi khác đang khổ hơn mình” và tin rằng sẻ chia hôm nay là sức mạnh để vượt khó ngày mai.

Hàng tấn hàng của bà con vùng lũ xã Đan Điền - TP Huế vừa được nhóm thanh niên đưa đến tặng bà con xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk vào sáng 23/11.

Sáng 23/11, chuyến xe chở chục tấn hàng từ tấm lòng bà con đã được hai anh em Trần Ngọc Lực, Trần Ngọc Lĩnh cùng nhóm thanh niên của xã Đan Điền, TP Huế đến được xã Hòa Phú, tỉnh Phú Yên cũ, sau hành trình một đêm di chuyển. Cả nhóm mệt mỏi nhưng ai cũng hạnh phúc khi những đóng góp nhu yếu phẩm, tiền bạc của người dân ở quê đã trao tận tay cho bà con xã Hòa Phú, nơi chịu thiệt hại nặng nề.

“Người góp vài ký gạo, người mang thùng mì, tấm chăn, chai dầu ăn, người gửi ít tiền mặt… mỗi đóng góp đều thấm đẫm nghĩa tình, như cách chúng tôi từng được giúp đỡ những tuần trước đó” - anh Trần Ngọc Lĩnh chia sẻ.

Tại TPHCM, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở việc bỏ hàng vào thùng. Hàng ngàn người đã tới các ga metro, đến điểm tập kết tại trụ sở UBMTTQ TPHCM và các phường xã, tham gia phân loại, đóng gói, chuyển hàng. Có em bé 3 tuổi tiết kiệm ít đồng theo mẹ đến gửi tiền hỗ trợ. Có thanh niên tình nguyện hết ngày này sang ngày khác chỉ để đảm bảo từng túi quà “đến đúng người, đúng lúc”.

Đêm nhạc Khúc hát san sẻ - Bình Dương nghĩa tình diễn ra tối 22/11, tại phường Bình Dương, TPHCM cũng thu hút hàng nghìn người tham gia. Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, mà còn là nhịp đập yêu thương, lời sẻ chia ấm áp của người dân gửi đến miền Trung thân thương, chung tay giúp đồng bào vượt qua khó khăn với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình đã ủng hộ số tiền gần một tỷ đồng. Đặc biệt, trong chương trình, rất đông em thiếu nhi dùng tiền tiết kiệm để đi ủng hộ.

Không chỉ người lớn, các em nhỏ ở phường Bình Dương ở TPHCM gom tiền tiết kiệm gửi tặng bà con.

Từ Bắc chí Nam, không chỉ người thành thị mà những người dân ở làng quê, các tổ chức thiện nguyện đã đóng gói hàng chục tấn mì, gạo, muối, nước; nhiều bà con tập hợp gói bánh… gửi vào vùng lũ. Dòng chảy yêu thương không gián đoạn, cũng không phân biệt lớn nhỏ, ai sống trong bình yên hôm nay đều có thể góp một phần dù nhỏ để giúp người dân đang vật lộn giữa dòng nước dữ. Điều đáng nói, các mặt hàng gửi đi lần này không chỉ mang tính cứu trợ tạm thời mà người dân quyên góp chăn mền, áo mưa, dép, xà phòng, thuốc thông thường… những thứ thiết yếu để phục hồi cuộc sống sau thiên tai.

Hình ảnh các đoàn xe tải nối nhau xuyên đêm, hàng hoá được chằng buộc cẩn thận, tình nguyện viên không ngại mưa, gió… đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng nhói lòng về hiểm nguy mà đồng bào đang gánh chịu.

Qua những tấm lòng của người dân với tinh thần “lá lành đùm lá rách” cho thấy câu nói ấy không chỉ là khẩu hiệu mà nó hiện hữu trong từng bao gạo, từng tấm chăn, từng lời nhắn: “Bà con ơi, chúng tôi ở đây!”. Điều đó khẳng định rằng trong khổ đau, người Việt lại càng mạnh mẽ, đoàn kết và đùm bọc hơn, trao nhau cả lòng tin và khả năng đứng dậy. Và hơn hết, câu chuyện hôm nay là lời nhắc với mọi người rằng thiên tai có thể chia cắt đường sá, nhưng không thể chia cắt tấm lòng. Khi một người miền Bắc chuẩn bị hộp thuốc nhỏ gửi vào vùng lũ, khi người Huế vừa dọn dẹp xong lũ lại gói gém những gạo gửi đi, khi người TPHCM xếp hàng ở ga metro dù vừa tan ca làm thì chính là khi nghĩa đồng bào được nối liền biên giới vùng miền.

Hơn bao giờ hết, lúc này là thời khắc chúng ta hãy cùng nhau giữ vững niềm tin không ai bị bỏ lại phía sau. Vùng lũ ơi, bạn không đơn độc!.= Cả nước, từ Hà Nội đến Huế, từ TPHCM đến miền Tây đang hướng về bà con bằng tất cả trái tim.