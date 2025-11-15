Khánh Hòa: Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang

TPO - Đám cháy lan nhanh từ tầng trệt căn nhà trọ 4 tầng ở gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản và khiến một nạn nhân bị bỏng nặng.

Khoảng 4h30 ngày 15/11, đám cháy bất ngờ bùng phát từ tầng trệt căn nhà bốn tầng cho thuê trọ trên đường Nguyễn Thái Học (nằm sát chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Lửa lan nhanh, khói đen cuồn cuộn bao trùm toàn bộ căn nhà.

Người thuê trọ phát hiện sự cố đã hô hoán, tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan lên các tầng trên, khiến công tác chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà trọ 4 tầng ở phường Nha Trang vào rạng sáng 15/11. Ảnh: CACC.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai vòi rồng từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa.

Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt sau hơn 30 phút. Ảnh: CACC.

Đến khoảng 5h10, đám cháy cơ bản được dập tắt. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Lực lượng cứu hộ tiếp cận tầng bốn, đưa một nữ nạn nhân 25 tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng bỏng khoảng 30% cơ thể. Hiện công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.