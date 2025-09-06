Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng ở Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lửa cùng khói đen bốc lên dữ dội tại căn nhà 4 tầng kinh doanh khóa cửa, thiết bị lắp đặt xây dựng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 18h30 ngày 6/9, người dân phát hiện khói đen bốc lên tại căn nhà 4 tầng trên đường Thái Nguyên (gần vòng xoay Mã Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Một số chiến sĩ đã phải bắc thang leo lên tầng 3 và tầng 4 nơi xuất hiện ngọn lửa tìm phương án chữa cháy.

anh-man-hinh-2025-09-06-luc-195728.png
Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, lửa và khói đen từ căn nhà bốc lên ngày càng dữ dội và lan rộng kèm theo những tiếng nổ lớn khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu đã phải huy động thêm người và phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Do vụ cháy xảy ra ngay khu vực ngã năm Mã Vòng, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập để theo dõi đám cháy khiến khu vực này bị ùn tắc.

Hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực để dập lửa. Theo thông tin ban đầu, căn nhà 4 tầng nơi xảy ra vụ cháy trên đang kinh doanh khóa cửa, dụng cụ, thiết bị lắp đặt xây dựng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà đã được khóa cửa bên ngoài.

Phùng Quang
#Cháy dữ dội #Nha Trang #khói đen #Công an tỉnh Khánh Hòa #chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục