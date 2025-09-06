Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng ở Nha Trang

TPO - Lửa cùng khói đen bốc lên dữ dội tại căn nhà 4 tầng kinh doanh khóa cửa, thiết bị lắp đặt xây dựng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 18h30 ngày 6/9, người dân phát hiện khói đen bốc lên tại căn nhà 4 tầng trên đường Thái Nguyên (gần vòng xoay Mã Vòng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Một số chiến sĩ đã phải bắc thang leo lên tầng 3 và tầng 4 nơi xuất hiện ngọn lửa tìm phương án chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, lửa và khói đen từ căn nhà bốc lên ngày càng dữ dội và lan rộng kèm theo những tiếng nổ lớn khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu đã phải huy động thêm người và phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Do vụ cháy xảy ra ngay khu vực ngã năm Mã Vòng, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập để theo dõi đám cháy khiến khu vực này bị ùn tắc.

Hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực để dập lửa. Theo thông tin ban đầu, căn nhà 4 tầng nơi xảy ra vụ cháy trên đang kinh doanh khóa cửa, dụng cụ, thiết bị lắp đặt xây dựng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà đã được khóa cửa bên ngoài.