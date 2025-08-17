Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cháy nhà ở Khánh Hòa, một phụ nữ tử vong

Phùng Quang
TPO - Ngọn lửa bùng lên tại phòng ngủ của căn nhà tại xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa khiến một phụ nữ tử vong.

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết khoảng 11h15 cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà rộng 100 m2 của ông Bùi Chí Cang (46 tuổi, ở đường Nguyễn Xí, khu phố 5, xã Ninh Sơn) nên hô hoán dập lửa, đồng thời báo lực lượng cứu hỏa. Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông Cang ở phòng ngủ.

chay-nha.jpg
Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Khánh Hòa điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, vợ ở của ông Cang trong phòng ngủ đã tử vong. Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong phòng ngủ.

Hiện lực lượng chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Phùng Quang
