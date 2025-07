Cháy nhà ở TPHCM,, một người tử vong

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ căn nhà cấp 4 ở xã Bà Điểm (TPHCM) bốc cháy nghi do phóng hỏa tự thiêu khiến một người đàn ông khoảng 60 tuổi tử vong.

Ngày 22/7, Công an xã Bà Điểm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy nhà nghi do phóng hỏa tự thiêu khiến một người tử vong.

Khói bao trùm khu vực xảy ra cháy. Ảnh: C.A.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h giờ cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Bảy (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ) thấy người phụ nữ khoảng 40 tuổi tháo chạy ra khỏi căn nhà cấp 4 và kêu la thất thanh.

Lúc này, mọi người chạy đến kiểm tra và phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị lửa bao trùm nên tìm cách dập lửa và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu người. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: C.A.

Xe phục vụ hiện trường có mặt để đưa thi thể nạn nhân về nhà xác. Ảnh: C.A.

Theo UBND xã Bà Điểm, vụ cháy khiến người đàn ông tử vong và nguyên nhân ban đầu được nhận định mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa tự thiêu.

Người dân địa phương cho biết, người phụ nữ được chủ căn nhà cho ở tạm để trông coi nhà cửa. Hằng ngày, bà được người đàn ông trên chở đi làm phụ hồ. Gần đây, người dân không thấy người đàn ông đến chở bà đi làm. Trưa cùng ngày, người đàn ông xuất hiện thì xảy ra vụ cháy như trên.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.