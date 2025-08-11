Hiện trường vụ cháy khiến 3 ngôi nhà gỗ hàng tỷ đồng bị thiêu rụi

TPO - Sau 30 phút ngọn lửa bùng phát đã thiêu rụi toàn bộ tài sản cùng 3 gian nhà gỗ quý của một gia đình ở Hà Tĩnh. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Gia chủ cho biết, thời điểm phát hiện vụ cháy tại ngôi nhà gỗ của gia đình xây bên cạnh gian bếp cho con trai. Ngọn lửa bùng phát tại vị trí cột nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng. Thời điểm này hai vợ chồng nhanh chóng hô hoán hàng xóm hỗ trợ và tìm cách dập lửa, song do điện đã bị hỏng nên không thể bơm nước lên, khiến ngọn lửa bùng nhanh và lan rộng chỉ trong khoảng 30 phút đã thiêu rụi toàn bộ tài sản.
Khu nhà của ông Trung được xây liền kề theo hình chữ L. Ở giữa là gian nhà chính và nhà bếp, kế đó là ngôi nhà gỗ gia đình ông xây riêng cho con trai, tiếp đó là một căn nhà gỗ lớn dựng để bán. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có sân bãi chứa nhiều gỗ nguyên liệu để dựng thêm các căn nhà khác.
Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ 3 căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần nền và tường gạch.
Nhiều bàn gỗ lớn, tiền mặt, đồ dùng sinh hoạt và toàn bộ số gỗ nguyên liệu cũng cháy đen, biến dạng.
Hệ thống điện trong nhà và gian nhà bếp cũng bị thiêu rụi, không còn tài sản gì có thể sử dụng được.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản rất lớn. Theo thống kê ban đầu, tài sản thiệt hại ước tính giá trị khoảng 7 tỷ đồng.