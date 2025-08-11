Hiện trường vụ cháy khiến 3 ngôi nhà gỗ hàng tỷ đồng bị thiêu rụi

TPO - Sau 30 phút ngọn lửa bùng phát đã thiêu rụi toàn bộ tài sản cùng 3 gian nhà gỗ quý của một gia đình ở Hà Tĩnh. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.