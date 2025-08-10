Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi

Cháy nhà trong đêm, 1 người thiệt mạng, 4 người thoát hiểm trong gang tấc

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) khiến một người đàn ông Xê Đăng tử vong, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 9/8, người dân thôn Đăk Y Pay (xã Măng Bút) phát hiện ngôi nhà của anh A.L. (trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa.

b240c23eaf5927077e48.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, anh L. cùng vợ và con đang nằm ngủ trong nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà chủ yếu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy nhanh và mạnh, lan qua nhà bà Y Sôi là mẹ ruột anh L. ở bên cạnh, khi đó bà Y Sôi đang ngủ trong nhà cùng một người cháu.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương xã Măng Bút đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên cả 2 căn nhà đều làm bằng gỗ nên nhanh chóng bị thiêu rụi cùng toàn bộ đồ đạc trong nhà và 70 bao lúa.

e31ae3ce8ca904f75db8.jpg
Anh L. bị kẹt trong nhà và tử vong.

Bà Y Sôi, vợ anh A.L. cùng 2 cháu nhỏ đã may mắn kịp thời thoát ra ngoài an toàn, anh L. bị kẹt trong nhà và tử vong.

Được biết, gia đình anh L. là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn địa phương, anh L. là lao động chính trong gia đình.

ba6acf14a2732a2d7362.jpg
50f2b1b5dcd2548c0dc3.jpg
7e6aa32dce4a46141f5b.jpg
31dd40a32dc4a59afcd5.jpg
Toàn bộ tài sản trong gia đình anh A.L. bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), gia đình anh L. bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản, nhà cửa rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Vì vậy rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.

“Sáng 10/8, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Hiện các ngành chức năng đang phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân”, ông Lâm nói.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#cháy nhà Quảng Ngãi #tai nạn thương tâm #đám cháy nhà gỗ #bảo vệ an toàn gia đình #hỗ trợ hậu quả cháy nhà #phòng cháy chữa cháy #cứu hộ trong đám cháy #thiệt hại tài sản do cháy #cứu nạn trong hỏa hoạn #hậu quả cháy nhà

