3 căn nhà gỗ quý hiếm bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa trưa nắng chưa rõ nguyên nhân

TPO - Giữa trưa nắng nóng, 3 căn nhà gỗ quý hiếm của ông T- người từng buôn gỗ ở Hà Tĩnh, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến chủ nhân bật khóc. Tài sản thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Trưa 10/8, lãnh đạo UBND xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng, gây thiệt hại khoảng gần 7 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 10/8, người dân tại thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ (nay là xã Hương Đô, Hà Tĩnh), phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại nhà ông Nguyễn Văn T.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã báo cáo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ.

1c4170f9d89f50c1098e.jpg
Hiện trường vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân địa phương và ngành chức năng đã nỗ lực dùng kẻng báo động, máy móc cùng hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ cháy giữa thời tiết nắng gắt 38-39°C, gió mạnh, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn 3 nhà gỗ.

Lãnh đạo địa phương cho biết, ngoài 3 căn nhà đã dựng lên thì còn vật liệu của 2 căn nhà gỗ đang chuẩn bị dựng lên cũng bị lửa thiêu rụi. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia chủ bật khóc vì toàn bộ tài sản đã bị lửa thiêu rụi.

6539808629e0a1bef8f1.jpg
Cả 3 gian nhà gỗ bị thiêu rụi.
bb5410bbb8dd308369cc-8970.jpg
Ngành chức năng huy động phương tiện đến dập lửa.
531302077-3040362579477856-6466491534595029139-n.jpg
Vụ cháy ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

“Đến 13h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 7 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. Hiện chính quyền và người dân địa phương đang tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống”, lãnh đạo UBND xã Hương Đô cho biết.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, ông T. trước đây làm nghề buôn gỗ. Thời gian này ông T. mua gỗ, cất giữ rồi dựng thành nhà để bán lại cho ai có nhu cầu. 3 căn nhà bị thiêu rụi và vật liệu của 2 căn chuẩn bị dựng đều là những loại gỗ quý hiếm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

