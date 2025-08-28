Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Thanh Hà
TPO - Đêm 27/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng tại đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa.

chay-4-419.jpg
Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h12, ngày 28/8, Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra tại nhà xưởng ở đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Nhận định đám cháy có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận, Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC và 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

chay-1.jpg
Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Khi đến hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh. Đồng thời, huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức dập tắt đám cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, đến khoảng 00h53, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế đám cháy.

chay-3.jpg
Khu vực bên trong nhà xưởng được chia thành các ki-ốt nhỏ.
chay-2.jpg
Máy xúc được huy động phá dỡ tôn.

Khoảng 1h12 phút đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, các đơn vị tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện xây dựng, qua đó lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn mét vuông các công trình và nhà dân lân cận.

Theo Công an TP Hà Nội, đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Hà
