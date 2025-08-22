Quán cơm phở ở Hà Nội cháy ngùn ngụt, nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài

Khoảng 16h ngày 22/8, người dân phát hiện có cháy tại cửa hàng cơm có địa chỉ ô 31, lô 6 Đền Lừ 2, đường Hoàng Mai (Hà Nội).
Một nhân chứng ở nhà kế bên kể lại, lúc đó, người phụ nữ nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp từ bên quán cơm.
"Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ liền hỏi mọi người xem có chuyện gì xảy ra nhưng không ai biết. Khi ra ngoài thì cửa hàng cơm bên cạnh khói bốc nghi ngút" - người phụ nữ nói.
Ngay sau đó, người dân đã báo cho lực lượng chức năng. 2 xe chữa cháy, xe bồn, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội được điều động đến hiện trường dập lửa.
Theo cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH, cửa hàng cơm mặt tiền nhỏ, nhưng lại sâu vào bên trong nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Khói từ xốp cách nhiệt phần mái tôn cháy tỏa ra rất nhiều.
Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 2 tầng. Bên dưới là bếp đun nấu bán hàng và nơi kê bàn ghế bán hàng ăn. Bên trên là nơi sinh hoạt của gia đình khoảng 6-7 người. Khi xảy ra hỏa hoạn, họ nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.
Ngôi nhà kế bên cửa hàng cơm cũng bị ảnh hưởng sau vụ cháy. 4 bình ga cỡ lớn được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài và bị rò rỉ ga phải quấn chăn ướt.
Vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện nguyên nhân đang được làm rõ.