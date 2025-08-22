Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Quán cơm phở ở Hà Nội cháy ngùn ngụt, nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 22/8, quán cơm, phở trên đường Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra khỏi nhà.

anh-6.jpg
Lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường dập lửa. Ảnh: Thanh Hà.

Khoảng 16h ngày 22/8, người dân phát hiện có cháy tại cửa hàng cơm có địa chỉ ô 31, lô 6 Đền Lừ 2, đường Hoàng Mai (Hà Nội).

anh-1.jpg
Bình ga cỡ lớn được di chuyển ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

Một nhân chứng ở nhà kế bên kể lại, lúc đó, người phụ nữ nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp từ bên quán cơm.

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ liền hỏi mọi người xem có chuyện gì xảy ra nhưng không ai biết. Khi ra ngoài thì cửa hàng cơm bên cạnh khói bốc nghi ngút" - người phụ nữ nói.

anh-8.jpg
Xe chữa cháy lấy nước tại các trụ cứu hỏa. Ảnh: Thanh Hà.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho lực lượng chức năng. 2 xe chữa cháy, xe bồn, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội được điều động đến hiện trường dập lửa.

Theo cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH, cửa hàng cơm mặt tiền nhỏ, nhưng lại sâu vào bên trong nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Khói từ xốp cách nhiệt phần mái tôn cháy tỏa ra rất nhiều.

anh-5.jpg
anh-4.jpg
anh-3.jpg
Cửa kính tầng 2 ngôi nhà vỡ. Ảnh: Thanh Hà.

Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 2 tầng. Bên dưới là bếp đun nấu bán hàng và nơi kê bàn ghế bán hàng ăn. Bên trên là nơi sinh hoạt của gia đình khoảng 6-7 người. Khi xảy ra hỏa hoạn, họ nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Ngôi nhà kế bên cửa hàng cơm cũng bị ảnh hưởng sau vụ cháy. 4 bình ga cỡ lớn được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài và bị rò rỉ ga phải quấn chăn ướt.

anh-2.jpg
Bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Hà.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

Thanh Hà
#cháy quán cơm Hà Nội #chữa cháy quán ăn Hà Nội #bình ga rò rỉ trong vụ cháy #cảnh sát PCCC Hà Nội #cứu hộ trong vụ cháy #an toàn phòng cháy chữa cháy Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục